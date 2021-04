Ces Photos Expressives Capturent une Vue Alternative et Inédite de l’Iran

Une image de l'Iran que beaucoup dans le monde connaissent est la vision de l'Iran comme une nation en difficulté, en proie à un gouvernement oppressif, des idéologies ultra-conservatrices, des exécutions brutales, des manifestations publiques, des rumeurs d'armes nucléaires et des femmes qui sont forcées de porter des voiles tels que le tchador. Le photographe iranien Hossein Fatemi, cependant, offre un aperçu d'une toute autre facette de l'Iran que l'image habituellement diffusée par les médias nationaux et étrangers. Dans sa série de photos, An Iranian Journey de nombreuses photos révèlent un Iran que la plupart des gens ne voient jamais, présentant un regard révélateur sur l'incroyable diversité et les contrastes qui existent dans le pays.

Alors que le gouvernement iranien souhaite promouvoir l'Iran en tant que nation religieuse et pieuse, Fatemi avance qu'il se trouve une “partie semi-cachée du pays” derrière des portes closes. Repoussant les limites de ce qui est normalement acceptable en public, les gens sont photographiés en train de fumer, de boire, de jouer de la musique, et de vivre pleinement leur vie. “C'est l'instinct humain”, affirme Fatemi, “de tester les limites de ce qu'une société permet”.

Bien que les photos représentent des personnes qui semblent totalement à l'aise, il était extrêmement difficile pour Fatemi de capturer certaines de ces images. Il a fallu des mois au photographe pour avoir accès à certains lieux, comme la salle de sport réservée aux femmes. Certains sujets ont insisté pour que leurs visages ne soient pas montrés par peur d'être identifiés. D'autres ont annulé des rendez-vous par peur de perdre leur emploi. Malgré les difficultés, les résultats du travail acharné de Fatemi sont étonnants. Il crée un portrait magnifique et multiforme de l'Iran et de nombreuses personnes qui y vivent.

Hossein Fatemi: Site Web

via [Visual News, Maclean's]