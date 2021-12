Une Étudiante Qui a Créé Une Organisation À but Non Lucratif Pour Mettre Fin À La Pauvreté Des Réfugiés a Plus De 1 000 Bénévoles

Parfois, nous tenons pour acquis les ressources qui répondent à nos besoins fondamentaux, comme l'accès à la nourriture, à l'eau potable et même aux produits d'hygiène. Cependant, pour certaines personnes, ces choses ne sont pas si facilement accessibles. Ella Lambert, une étudiante de 21 ans au Royaume-Uni, voulait agir d'une manière ou d'une autre, alors elle a pensé à un moyen d'aider les femmes ayant un accès limité aux produits d'hygiène féminine. Ce qui a commencé comme un petit projet – inspiré par sa propre expérience avec les douleurs menstruelles débilitantes – est maintenant devenu une organisation à but non lucratif avec plus de 1 000 bénévoles dans le monde. L'initiative de Lambert, The Pachamama Project, vise à mettre fin à la pauvreté menstruelle et fabrique actuellement des serviettes réutilisables et les distribue aux réfugiés à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

“J'ai toujours vraiment lutté contre les douleurs menstruelles, des douleurs menstruelles absolument atroces, ce qui signifierait que je devais manquer l'école et annuler des plans à la dernière minute”, a déclaré Lambert. “Donc, même si j'ai eu beaucoup de chance et que je n'ai jamais eu à vivre la pauvreté menstruelle en tant que telle, je sais ce que c'est que de manquer des choses et des rendez-vous vraiment importants à cause de mes règles.”

Lambert a d'abord appris à coudre en regardant des vidéos YouTube pendant le confinement en 2020. Et lorsque les restrictions se sont prolongées jusqu'à l'été et l'ont forcée à annuler son projet de faire du bénévolat à l'étranger dans des camps de réfugiés, elle a décidé d'exercer ses nouvelles compétences en cousant des serviettes féminines durables à la place. “Cela semblait être un moyen très simple de lutter contre la pauvreté menstruelle et de s'assurer que les gens n'avaient pas à y faire face parce qu'ils avaient les produits dont ils avaient besoin qui dureraient”, explique-t-elle.

Bien que cela ait commencé avec juste Lambert, sa mère et un ami d'université cousant les ‘Pacha Pads’ de leur table de cuisine, maintenant des volontaires au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France et aux États-Unis aident à fabriquer les serviettes réutilisables à partir de matériaux donnés. La jeune entrepreneur a décidé de nommer The Pachamama Project d'après la déesse inca de la fertilité, vénérée et célébrée par les peuples indigènes des Andes. Son « image chaleureuse et charismatique de la fraternité » semblait parfaitement correspondre au projet et à sa mission, et maintenant l'influence de leur travail bénévole se fait sentir partout dans le monde.

Dans le cadre de son travail bénévole, Lambert a également récemment visité un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce, pour aider à la distribution des serviettes réutilisables et faciliter une autre partie de la mission du projet. Son objectif : apprendre aux femmes réfugiées locales à fabriquer les Pacha Pads afin qu'elles puissent les vendre à profit à des ONG, qui les donnent ensuite à d'autres réfugiés. Cela permet à ces femmes de générer un revenu tout en aidant à réduire la pauvreté menstruelle dans leurs propres communautés.

“J'essaie de me rappeler que vous ne pourrez peut-être pas sauver le monde entier, mais vous pouvez donner à une personne à la fois le pouvoir de se prendre en charge”, explique Lambert. “La pauvreté menstruelle est partout, mais la stigmatisation est enracinée en nous. Je pense que c'est une façon amusante et créative de la normaliser et de se sentir plus à l'aise sur le sujet.”

Pour plus d'informations sur The Pachamama Project et comment vous pouvez vous aider, visitez leur site Web.

