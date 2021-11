Une Nouvelle Loi Française Interdit L’utilisation D’animaux Sauvages Dans Les Cirques

L’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques modernes est une pratique courante depuis plus d’un siècle. Cependant, grâce à des décennies de plaidoyer en faveur du bien-être animal, la coutume devient de moins en moins commune. A la lumière d’un vote décisif qui a eu lieu récemment en France, le pays est devenu le dernier à interdire officiellement l’utilisation d’animaux dans les cirques itinérants et autres actes vivants. La loi entrera en vigueur immédiatement, mais sa politique stipule que toutes les performances doivent être suspendues d'ici deux ans. La propriété d’animaux de cirque ou de tout autre animal sauvage utilisé pour des spectacles deviendra illégale dans sept ans.

La nouvelle législation protège également d’autres espèces en plus des lions, des tigres, des ours et des éléphants couramment trouvés dans les cirques. Les spectacles de dauphins et de baleines marines sont inclus dans l’interdiction, le gouvernement annonçant que les trois établissements existants du pays ne peuvent pas élever ou importer de nouveaux dauphins ou baleines pour leurs spectacles. L’élevage du vison a également été interdit, et tous les exploitants sont tenus d’arrêter immédiatement cette pratique. Les sanctions pour la cruauté envers les animaux ont également été renforcées, avec des amendes pouvant atteindre 75000 euros et des peines de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans.

L’interdiction, qui fait l’objet d’un débat depuis 2020, n’inclut pas les animaux sauvages dans d’autres types d’expositions permanentes et de zoos. Il omet également plusieurs pratiques culturelles comme la chasse et la tauromachie, ce qui a amené certains défenseurs des droits des animaux à se demander si l’interdiction va assez loin. D’autre part, les propriétaires de cirque et d’autres artistes se sont également montrés réticents. Toutefois, dans l’ensemble, la nouvelle loi a été perçue favorablement. À la lumière de ce changement radical, le gouvernement français a promis d’allouer 8 millions d’euros pour aider les personnes travaillant dans les industries touchées à faire la transition et à trouver d’autres emplois.

Qualifiées d’”étape historique dans le combat pour les droits des animaux”, les modifications apportées en France permettront au pays de se rapprocher des plus de 20 autres pays européens qui ont déjà interdit ou fortement restreint l’utilisation d’animaux sauvages à des fins de divertissement. Certains cirques de ces régions ont déjà fait preuve de créativité et ont commencé à remplacer leurs animaux vivants par des hologrammes futuristes. Avec les nouvelles technologies qui progressent chaque jour, il sera intéressant de voir comment les cirques et les événements de divertissement similaires continuent de se transformer progressivement.

