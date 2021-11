La Loi Portugaise Interdit Aux Employeurs De Contacter Les Travailleurs En-dehors Des Heures De Travail

Le Portugal est le dernier pays à adopter de nouvelles lois du travail qui faciliteront un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle pour ses citoyens. En raison de la loi adoptée la semaine dernière, les employeurs du pays peuvent maintenant faire face à des pénalités s’ils communiquent avec les travailleurs par e-mail, par téléphone, sms ou zoom après les heures normales de travail. Ces nouvelles règles touchent les entreprises de plus de 10 employés et visent à contrer l’épuisement professionnel accru chez les personnes qui travaillent à domicile en raison de la pandémie.

En plus de respecter le temps des employés en dehors des heures de bureau, il est également interdit aux employeurs de surveiller les activités des employés pendant qu’ils travaillent à domicile. De plus, pour réduire les frais de bureau à domicile de leurs travailleurs, les entreprises doivent aider à couvrir les dépenses accumulées en raison du travail à distance, comme l’augmentation des factures d’Internet ou d’électricité. Toutefois, contrairement à certaines lois adoptées dans d’autres pays, la nouvelle législation du Portugal exclut le “droit à la déconnexion“, qui donne aux employés le droit de désactiver ou d’ignorer les messages liés au travail après les heures de travail.

Pourtant, ces mesures contribuent beaucoup à protéger le bien-être des travailleurs, avec des dispositions spéciales pour les parents également. Ceux qui ont de jeunes enfants ont maintenant le droit de travailler de chez eux sans avoir pris de dispositions à l’avance avec leur employeur, jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de huit ans. En tant que premier pays européen à modifier ses politiques de télétravail en raison directe de la pandémie de COVID-19, plus tôt cette année, le Portugal s’est fait un devoir d’offrir le travail à distance comme option obligatoire — à quelques exceptions près — et de confier aux employeurs la responsabilité de fournir aux travailleurs les outils nécessaires pour continuer à travailler à domicile.

“La pandémie a accéléré la nécessité de réglementer ce qui doit l’être”, a déclaré Ana Mendes Godinho, ministre portugaise du Travail et de la Sécurité sociale. “Le télétravail peut changer la donne si nous profitons des avantages et réduisons les inconvénients.” Et, en plus d’améliorer les choses et de favoriser une culture du travail à distance plus saine pour ses propres citoyens, le gouvernement voit également ces changements comme une occasion d’attirer de nouveaux résidents sur le sol portugais. “Nous considérons le Portugal comme l’un des meilleurs endroits au monde où ces nomades numériques et ces travailleurs à distance peuvent choisir de vivre”, poursuit M. Godinho, “nous souhaitons les attirer au Portugal.”

