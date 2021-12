De nombreux pays ont testé les mérites d’une semaine de travail de quatre jours pour faciliter un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Mais plus tôt cette semaine, les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays dans le monde à mettre en œuvre officiellement une semaine de travail nationale plus courte que la norme de cinq jours. À compter de janvier 2022, les EAU observeront une semaine de travail de quatre jours et demi, le week-end commençant à midi le vendredi et se terminant le dimanche. Cette transition marque également un changement dans la semaine de travail traditionnelle observée par la majorité des nations au Moyen-Orient. Habituellement, les employés travaillent du dimanche au jeudi et ont le vendredi et le samedi pour week-end, ce qui permet une journée complète de congé pour l’observance religieuse des prières musulmanes le vendredi.

“L’adoption d’un système de travail agile permettra aux EAU de réagir rapidement aux changements émergents et d’améliorer le bien-être sur le lieu de travail”, déclare l’agence de presse officielle des EAU. “D’un point de vue économique, la nouvelle semaine de travail permettra de mieux aligner les EAU sur les marchés mondiaux, reflétant ainsi la position stratégique du pays sur la carte économique mondiale. Il garantira des transactions financières, commerciales et économiques harmonieuses avec les pays qui suivent un week-end du samedi ou du dimanche, facilitant ainsi le renforcement des liens commerciaux internationaux et des opportunités pour des milliers d’entreprises basées aux Émirats arabes unis et multinationales.”

De plus, le gouvernement espère que le nouveau long week-end contribuera à promouvoir l’équilibre travail-vie personnelle et à améliorer le bien-être social de ses employés. Pour tenir compte des changements, les sermons et les prières du vendredi auront lieu après 13 h 15 au lieu de leur horaire traditionnel du midi. Le personnel aura également plus de latitude pour travailler à domicile le vendredi ou modifier ses heures de travail. À l’heure actuelle, le changement ne s’applique qu’aux employés du gouvernement fédéral, même s’il est probable que les entreprises du secteur privé lui emboîteront le pas. Plusieurs écoles et universités ont déjà annoncé qu’elles changeraient leurs horaires pour tenir compte de la nouvelle semaine de travail.

L'avenir nous dira les avantages que ce changement aura pour les travailleurs du pays. En attendant, certains spéculent déjà sur les ramifications potentielles qu’il pourrait avoir pour le tourisme de la nation.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend. All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9 — UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 7, 2021

