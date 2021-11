La Villa Contenant La Seule Peinture Murale Du Caravage Au Monde Est Mise Aux Enchères Pour 547 Millions De Dollars À Rome

L'artiste italien Le Caravage s'est fait connaître pendant la période baroque, devenant célèbre parmi ses contemporains pour ses peintures à l'huile saisissantes. Et tandis que les historiens se sont penchés sur les nombreuses toiles qu'il a laissées, il existe une autre œuvre d'art du peintre qui est moins connue. À l'intérieur de la Villa Aurora à Rome, le dernier vestige du plus grand domaine de Villa Ludovisi du XVIe siècle, se trouve la seule peinture murale au plafond jamais réalisée par Le Caravage.

Intitulé Jupiter, Neptune et Pluton, ce tableau ambitieux présente trois dieux romains et leurs animaux symboliques : un aigle pour Jupiter, un hippocampe pour Neptune et Cerbère, le chien à trois têtes, pour Pluton. Le Caravage utilise une utilisation étonnamment dramatique de l’effet de rapprochement de sorte qu'il semble que les deux dieux à droite – Neptune et Pluton – se tiennent directement au-dessus du spectateur, regardant vers le bas. Il a également semblé fonder les visages des trois dieux à son image et à sa ressemblance. Cette peinture a été réalisée en appliquant de l'huile sur du plâtre, ce qui en fait pas une fresque mais une peinture murale.

Le Caravage a été chargé de réaliser la pièce en 1597 par le cardinal Francesco del Monte dans une petite pièce d'environ 2,75 mètres carrés. Selon l'Université La Sapienza de Rome, cette peinture murale à elle seule vaut au moins 360 millions de dollars, cependant, il y a aussi une autre œuvre d'art de valeur dans les murs de la Villa Aurora. Son tableau homonyme est une fresque allégorique de l'aube du peintre baroque Giovanni Francesco Barbieri, mieux connu sous le nom de Le Guerchin. Ces deux chefs-d'œuvre et la Villa Aurora appartiennent à la famille Ludovisi depuis des générations, mais ils seront bientôt transmis à un nouveau propriétaire.

La maison de 3000 mètres carrés sera mise aux enchères en janvier 2022, à un prix de départ d'environ 547 millions de dollars. Cependant, étant donné que le bâtiment est protégé par le ministère italien de la Culture, le gouvernement italien aura la possibilité de répondre à l'offre la plus élevée et de l'acheter au nom du pays.

