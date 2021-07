Cet Artiste Crée des Scènes Miniatures des « Jeux Olympiques de Tokyo » à l’Aide de Masques et de Figurines

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés l'année dernière en raison du COVID-19, mais la cérémonie d'ouverture très attendue doit enfin avoir lieu le 23 juillet 2021. L'événement sera le premier grand rassemblement mondial depuis le début de la pandémie mondiale. Cependant, avec des mesures de distanciation sociale en place, cela sera très différent des années précédentes. Seuls 1 000 spectateurs seront présents au stade olympique de 68 000 places.

Bien que les rassemblements publics soient réduits au minimum, les spectateurs à la maison peuvent toujours célébrer l'événement spécial à leur manière. L'artiste japonais Tatsuya Tanaka a marqué l'occasion en partageant des œuvres d'art miniatures sur le thème des Jeux Olympiques. Tanaka réalise des scènes quotidiennes à partir d'objets ménagers et de minuscules figurines depuis près d'une décennie. Sa série en cours Miniature Calendar met en valeur l'imagination illimitée de l'artiste, et ses œuvres les plus récentes sur le thème des Jeux olympiques ne font pas exception.

Tanaka a intelligemment utilisé des masques médicaux pour représenter différentes surfaces et équipements que vous vous attendriez à voir aux Jeux Olympiques. Dans une image, il transforme un masque bleu en piscine en alignant de minuscules figurines de nageurs posées pour donner l'impression qu'elles sont sur le point de plonger. Les plis du masque en tissu créent même des couloirs de nage naturels. Dans une autre œuvre, Tanaka a utilisé un masque vert et des figurines de coureurs pour créer une scène de piste de course, et il a même réussi à transformer un autre masque en une barre de saut en hauteur miniature.

Découvrez ci-dessous l'art miniature de Tanaka sur le thème des Jeux olympiques. Si vous avez envie de regarder la cérémonie d'ouverture, le suivi en direct commence à 20h au Japon et à 13h en France.

L'artiste japonais Tatsuya Tanaka célèbre la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo avec des œuvres d'art miniatures sur le thème du sport.

Les images font partie de sa série Miniature Calendar.

Il crée chaque jour une nouvelle œuvre d'art miniature depuis près d'une décennie.

