Cet Artiste Crée des Sculptures Architecturales Impressionnantes d’Intérieurs en Pierre

Au cours des deux dernières décennies, l'artiste Matthew Simmonds s'est taillé une niche pour sa carrière créative. Poursuivant la longue tradition de la sculpture sur marbre, Simmonds sculpte des modèles architecturaux miniatures dans de petites pierres poreuses. L'effet, tout en étant impressionnant dans son attention aux détails, donne l'impression que chaque scène est en train d'être redécouverte, et que Simmonds découvre des ruines anciennes depuis longtemps oubliées.

Les pièces ciselées présentent de grandes arcades, des plafonds décoratifs et même de minuscules statues nichées dans les recoins des intérieurs rocheux de Simmonds. Mais juste au-delà de leurs murs se trouvent les bords rugueux de la pierre pour nous rappeler qu'au milieu du poli se trouve une beauté brute. “En s'inspirant du langage formel et de la philosophie de l'architecture”, lit-on dans la déclaration de Simmonds, “l'œuvre explore les thèmes de la forme positive et négative, la signification de la lumière et de l'obscurité, et la relation entre la nature et l'effort humain.”

Faites défiler pour découvrir les incroyables sculptures de Simmonds et n'oubliez pas de consulter ses sculptures architecturales précédentes dont nous avons parlé en 2019.

L'artiste Matthew Simmonds crée des sculptures architecturales d'intérieurs ornés qui semblent avoir été découverts dans la pierre brute.

