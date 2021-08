Suivez La Ligne Verte : Le Voyage à Nantes

Si vous passez en Loire-Atlantique pendant l'été, n'oubliez pas de vous arrêter à Nantes pour suivre la “ligne verte”, qui indique le parcours du Voyage à Nantes. Cet itinéraire artistique et culturel de 12 kilomètres et 54 étapes est le fruit de l'union en 2011 de l'office du tourisme de la ville de Nantes, du Château des ducs de Bretagne, des Machines de l'île, et du parcours Estuaire Nantes-Saint-Nazaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

L'offre se divise en deux volets : d'abord, “le Voyage Permanent”, dont vous pouvez feuilleter le programme en ligne ici, un parcours composé de 67 œuvres permanentes, ainsi que des lieux historiques et de culture incontournables à travers la ville. Ensuite, les “Nouveautés du Voyage”, qui vient ajouter de nouvelles installations temporaires au parcours permanent, visite uniquement durant le programme d'été.

Vous pouvez découvrir le programme de l'édition 2021 ici.

L'édition 2021 propose notamment de transformer la place Graslin en piste de roller, la création par trois parfumeurs de renom d'un parfum incarnant la ville de Nantes, ou encore un toboggan glissant le long du château des Ducs de Bretagne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

Découvrez ci-dessous les images de quelques œuvres, installations et lieux de patrimoine mis en lumière par le Voyage à Nantes :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par le Voyage à Nantes (@levoyageanantes)

Cette année, le Voyage à Nantes a lieu entre le 3 juillet et le 12 septembre 2021.

Voyage à Nantes : Site Web | Facebook | Twitter | Instagram

Articles Similaires :

Paris S’éveille : 10 Expositions à Voir dans la Capitale Cet Été

Appel À Tous Les Fans d’Alice Au Pays Des Merveilles, Cette Exposition Sensationnelle Au V&A Va Vous Couper Le Souffle

Cette Nouvelle Exposition Immersive Fait Voyager La Chapelle Sixtine Au Texas

Les Musées Insolites de Paris à Visiter Cette Année Pour une Expérience Culturelle Unique