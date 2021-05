Ces Photos Utilisent des Silhouettes de Coucher de Soleil Pour Raconter des Histoires Visuelles Magiques

S'arrêter pour apprécier un coucher de soleil est bon pour l'âme. La lueur du soir dans le ciel est non seulement belle à observer, mais elle nous permet de nous connecter avec la nature. Le photographe indien Krutik Thakur, 20 ans, célèbre la beauté majestueuse du soleil avec une série d'images aux silhouettes magiques. Il incorpore le soleil couchant dans chaque scène comme s’il s’agissait d’un objet tangible que ses sujets pouvaient tenir entre leurs mains.

Thakur est tombé sur des images de coucher de soleil en ligne et est devenu fasciné par ce genre de photographie. Il a décidé d’apprendre par lui-même les compétences nécessaires pour capturer des images similaires. “Grâce à la pratique et aux connaissances que j’ai tiré de YouTube, j'ai appris à utiliser un appareil photo”, explique Thakur à My Modern Met. “J'ai appris à connaître les paramètres et j'ai essayé de prendre des photos créatives.” Il explique : “Un jour à la plage, j'ai rencontré deux petits enfants et j'ai fait une série de photos sous différents angles pour donner l'impression qu'ils se partageaient le soleil.” Thakur a publié la série sur les réseaux sociaux, où ses abonnés en sont tombés amoureux. Le photographe a commencé à capturer des images plus magiques avec le coucher du soleil, et aujourd'hui, il se spécialise dans le style narratif.

Certaines images sont planifiées à l'avance, tandis que d'autres sont créées spontanément. Thakur cherche dans son environnement des accessoires qu'il pourrait incorporer dans la photo, mais il crée souvent des découpes en carton aussi. Dans une image, un garçon tient une découpe d'un tournesol contre le ciel, le centre de la fleur représentant le Soleil. Dans un autre, Thakur crée l'illusion d'un homme tendant la main dans un chapeau haut de forme pour en tirer le soleil. Quelle que soit la scène, chaque image a sa propre histoire à raconter et nous rappelle notre lien éternel avec le Soleil.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des photos du soleil de Thakur et découvrez-en encore plus dans son portfolio sur Instagram.

Le photographe Krutik Thakur célèbre la beauté majestueuse des couchers de soleil avec une série de photos de silhouette.

Il incorpore le soleil couchant dans chaque scène comme s’il s’agissait d’un objet tangible que ses sujets peuvent tenir entre leurs mains.

Krutik Thakur: Site Web | Instagram | Twitter | YouTube

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Krutik Thakur.

