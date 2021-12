Regardez Ce Jeune Renard Joyeux Découvrir Le Givre Pour La Première Fois

Les renards urbains se sont installés dans les villes du monde entier, mais malgré le fait qu'ils vivent dans des environnements humains, il est rare que nous en apercevions un. Cependant, un renard roux basé à Londres est tout sauf timide. L'auteur Scott K. Andrews a récemment partagé des images d'un adorable jeune renard qui fréquente souvent son jardin. La vidéo montre le renard excité découvrant apparemment le givre pour la première fois.

Ce sont souvent les petits bonheurs qui importent, et si ce renard pouvait parler, il serait certainement d'accord. Il est pris en flagrant délit en train de bondir joyeusement et de se rouler dans l'herbe givrée. Le petit animal est tellement absorbé par l'exploration du terrain glacial qu'il ne semble pas se soucier de son public adoré, qui le filme de l'intérieur. Andrews légende la publication : “Le jeune renard qui fréquente notre jardin a été ravi d'avoir connu son premier givre hier.”

Découvrez le moment adorable dans la vidéo complète ci-dessous.

L'auteur Scott K. Andrews a récemment partagé d'adorables images d'un jeune renard profitant de l'herbe givrée dans son jardin.

The young fox who hangs out in our garden was delighted by encountering its first frost yesterday, and the unexpectedly crunchy grass. @hourlyFox pic.twitter.com/V5TtZYbDld — Scott K. Andrews (@ScottKAndrews) November 4, 2021

Le tweet d'Andrews a incité d'autres personnes en ligne à partager des vidéos et des photos des renards dans leur propre jardin.

Meanwhile, the fox in our garden is eating a dead rat. As interesting, but also less cute. pic.twitter.com/rpvEkFYiEw — Sophie (@Sophie_L_L) November 5, 2021

(traduction du tweet) Pendant ce temps, le renard de notre jardin mange un rat mort. Aussi intéressant, mais aussi moins mignon.

I had a family of foxes living in my shed a few months ago. They've grown up and left home now, they never call, not even a WhatsApp message. pic.twitter.com/gWDCqmYt31 — Terry Two Hoovers 💙 (@TerryTwoHoovers) November 6, 2021

(traduction du tweet) J'avais une famille de renards vivant dans mon hangar il y a quelques mois. Ils ont grandi et ont quitté la maison maintenant, ils n'appellent jamais, même pas un message WhatsApp.

I woke up to this scene one spring about 7 years ago, mum and dad were in the den on the other side of the fence. The cubs dug their way into my garden so they could play on the grass 😄 pic.twitter.com/7XLp2pJ2Q0 — Matt Ingall (@yorkshire_mat) November 6, 2021

(traduction du tweet) Je me suis réveillé avec cette scène un printemps il y a environ 7 ans, maman et papa étaient dans la tanière de l'autre côté de la clôture. Les oursons ont creusé leur chemin dans mon jardin pour pouvoir jouer sur l'herbe.

Scott K. Andrews : Site Web | Twitter

Remerciements : [Laughing Squid]

Toutes les images via Scott K. Andrews.

