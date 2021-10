Une Étude Suggère De Faire 7 000 Pas Par Jour Pour Améliorer Votre Santé

On entend souvent que 10 000 pas par jour, c’est bon pour la santé. Cependant, ce nombre peut être difficile à réaliser avec des horaires chargés ou si l'on n'a pas l'habitude de marcher régulièrement. Bien que toutes les étapes soient de bonnes étapes, une nouvelle étude publiée par JAMA Network dans la catégorie Nutrition, Obesity, and Exercise suggère que le seuil de 7000 pas apporte des avantages significatifs pour la santé. Ce seuil peut être un objectif plus facile à atteindre pour beaucoup.

Des chercheurs sous l’égide de l’épidémiologiste de l’activité physique Amanda Paluch de l’Université du Massachusetts, Amherst, ont mené une étude à long terme pour examiner quel nombre de pas minimum mènerait à une baisse du taux de mortalité. Ils ont étudié 2110 personnes, de toutes origines, hommes et femmes. Les sujets étaient d’âge moyen, avec une moyenne d’un peu plus de 45 ans. Ils ont suivi les individus de 2005 à 2018 alors qu’ils portaient des accéléromètres pendant leurs activités quotidiennes. En 2018, trois pour cent des participants initiaux étaient décédés.

En raison de la nature de l’expérience, une causalité directe ne peut être déduite entre les étapes et la moralité. Cependant, la corrélation suggère qu'il y a des avantages à atteindre la barre des 7000 pas. Ceux qui ont atteint ce seuil auraient un risque de mort précoce de 50 à 70 pour cent inférieur à ceux qui sont tombés en dessous de ce seuil. L’intensité de la marche ne semblait pas avoir d’incidence sur les avantages pour la santé.

Cependant, ceux qui marchent actuellement très peu peuvent obtenir la plus grande augmentation des avantages en augmentant leur total. La loi des rendements décroissants semble s’appliquer ici—un pas total de plus de 10 000 n’a pas semblé conférer d’avantages supplémentaires en matière de mortalité. Bien que 10 000 pas soient un excellent objectif pour certains, ils ne constituent pas une solution de santé universelle. Cette nouvelle recherche suggère que pour les personnes d’âge moyen, 7000 pourrait être un bon objectif et plus réaliste. Au moins, c’est un pas dans la bonne direction pour la longévité.

Remerciements : [Science Alert]

