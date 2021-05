La Capsule SpaceX Quitte l’ISS pour Ramener l’Équipage sur Terre Sans Encombre

Après plus de cinq mois dans l'espace, les astronautes de SpaceX Crew Dragon sont revenus sur Terre le 2 mai 2021. Ils ont fait sensation, en atterrissant au large des côtes de Floride à 2h56 (HAE). La capsule transportait les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l'astronaute de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Soichi Noguchi. C'était la première mission à long terme de Dragon et c'est une grande réussite pour le Programme d'Équipage Commercial de la NASA, qui le voit s'associer avec des entités extérieures pour développer les vols spatiaux commerciaux.

La mission réussie et le retour en toute sécurité des astronautes Crew-1 sont un grand pas en avant pour le SpaceX d'Elon Musk. L'équipe a décollé pour la première fois dans la fusée Falcon 9 le 15 novembre 2020 et a atterri à la Station spatiale internationale un peu plus d'un jour plus tard. Leur mission de 167 jours a été la plus longue pour un vaisseau spatial américain depuis la dernière mission Skylab en 1974. Et leur retour est le premier amerrissage nocturne avec un équipage à bord depuis la mission Apollo 8 en 1968.

Une fois que la capsule, qu'ils ont surnommée Resilience, a atterri dans le golfe du Mexique, elle a été récupérée par l'équipe de SpaceX. La capsule a été hissée sur le navire Go Navigator, où l'équipage a reçu des contrôles médicaux avant de prendre un vol pour Houston. Les astronautes Crew-1 possèdent une vaste expérience. Pour Victor Glover, c'était son premier vol spatial et pour Hopkins et Walker, c'était leur deuxième. L'astronaute japonais Soichi Noguchi a effectué trois vols spatiaux pour un total de 345 jours.

Pendant son séjour à la Station spatiale internationale, l'équipe a organisé des sorties dans l'espace, contribué à la recherche scientifique et à des démonstrations technologiques et participé à des événements d'engagement du public. Ils ont même trouvé le temps de tester un distributeur de scotch conçu par des lycéens dans le cadre d'un programme spécial de la NASA.

Bien qu'ils aient réussi à renvoyer les astronautes sur Terre sans encombre, SpaceX cherche toujours à repousser les limites . Le 23 avril, les astronautes de la mission Crew-2 ont décollé. Ils passeront près de six mois à la Station spatiale internationale pour la deuxième mission à long terme. Les astronautes de Crew-2 devraient rentrer chez eux le 31 octobre 2021. Cela leur donnera suffisamment de temps pour aider les astronautes de Crew-3, qui devraient arriver une semaine plus tôt, à s'installer.

Le Dragon Crew de SpaceX est de retour sur Terre après 167 jours dans l'espace.

After 167 days in space, the longest duration mission for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974, Dragon and the Crew-1 astronauts, @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi, returned to Earth this morning! pic.twitter.com/vuWPPrreyh — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

La capsule Resilience s'est détachée de l'ISS et a ramené les quatre astronautes sur Terre.

Separation confirmed. Dragon will perform four departure burns to move away from the @space_station pic.twitter.com/43GwSBrWJc — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

La résilience a atterri au large des côtes de Floride à 2h56 le 2 mai.

Il s'agit du premier amerrissage nocturne avec un équipage depuis Apollo 8 en 1968.

🐉 @SpaceX’s Crew Dragon Resilience spacecraft and its four Crew-1 astronauts are being placed safely inside the Dragon's nest aboard the Go Navigator recovery ship. Up next ➡️ the crew exits the spacecraft. pic.twitter.com/5GEVNWu3VP — NASA (@NASA) May 2, 2021

Après la récupération de la capsule, les astronautes ont reçu des contrôles médicaux avant de s'envoler pour Houston.

The crew of NASA's SpaceX Crew-1 mission is all smiles after splashing down in the Gulf of Mexico. They just returned from spending 168 days in space. pic.twitter.com/FSde4rRFQT — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

L'équipage était composé de quatre astronautes de la NASA et d'un astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale.

Feels great to be back on Earth! I might miss the views outside of my Resilience room window tonight, but I’m happy to be home. pic.twitter.com/WEjRfWW25T — Mike Hopkins (@Astro_illini) May 2, 2021

Ce n'est que le début. Crew-2 est déjà à l'ISS pour la deuxième mission de longue durée de SpaceX.

Articles Similaires :

L’Hélicoptère Ingenuity de la NASA a Dévoilé le Tout Premier Cliché Aérien en Couleur de la Surface de Mars

Le Rover Perseverance de la NASA a Fabriqué de l’Oxygène sur Mars

L’hélicoptère Ingenuity de la NASA Effectue Un Premier Vol Historique Sur Mars