Cette Artiste Crée Des Portraits En Mosaïque À L’aide De Morceaux De Métal Trouvés Dans Les Rues

Un portrait peut prendre tant de formes : une peinture, une photographie, voire une mosaïque. Et l'artiste britannique Matt Small trouve l'inspiration pour son travail dans presque tout sauf une toile vierge. Choisissant plutôt de récupérer des objets mis au rebut comme des étagères rouillées, des portes de four cabossées et même de vieux capots de voitures trouvés dans les rues de Londres. L'artiste ramène les objets délaissés dans son atelier et leur donne une nouvelle vie en les transformant en œuvres d'art.

Bien que Small soit avant tout un peintre, il a été frappé par l'idée de réutiliser la ferraille, après avoir amassé toute une collection lors de ses fouilles. Plutôt que de peindre des portraits sur le métal lui-même, il a décidé d'utiliser les pièces découpées pour créer des portraits en mosaïque de la même manière que l'on pourrait utiliser des carreaux de céramique. Chaque pièce d'art d’upclycling est aussi unique que le sujet qu'elle représente, et elle porte un message sincère qui parle de leur valeur en tant qu'individus.

“J'ai toujours ressenti le besoin de documenter la vie des gens qui vivent dans ma région, les individus qui sont rarement présentés dans le portrait, les invisibles, sous-évalués dans la société”, a déclaré Small à My Modern Met. “Mon désir est de les célébrer et de les mettre en avant de manière positive, de les voir comme beaux et dignes d'être présentés. J'ai commencé à peindre mes sujets sur des objets mis au rebut que j'ai trouvés dans la rue. Pour moi, il était logique d'utiliser un matériau qui avait été jugé inutile, puis de marier cet objet avec quelqu'un qui était peut-être vu de la même manière par la société.”

Chaque portrait est un travail passionné, l'ensemble du processus de réalisation d'une pièce prenant souvent plusieurs mois. À partir d'une esquisse réalisée sur du contreplaqué fin, Small évalue les tons clairs, moyens et sombres de l'image. Il rassemble ensuite des pièces de métal de sa collection pour correspondre à ces valeurs tonales, allant du gris poussiéreux au blanc, en passant par les pièces brunies avec une patine rouillée. Les morceaux de métal sont ensuite collés à sa toile de contreplaqué avec une colle à base de silicone, s'assemblant en motifs complexes comme un puzzle exquis, loin de leurs origines lugubres et négligées.

“J'ai l'impression que ces mosaïques expriment la façon dont nous devrions voir nos jeunes”, explique Small, “que si nous voyons leur valeur intrinsèque, si nous exploitons leur potentiel, si nous investissons en eux, alors ils auront un plus grand désir contribuer à la société de manière significative. Nous ne voulons pas qu'aucun de nos jeunes se retrouve sur le ‘tas de ferraille de la vie’. Nous pouvons leur donner la conviction qu'ils ont une place importante dans le monde.”

Faites défiler pour voir quelques-uns des incroyables portraits en mosaïque de Matt Small. Pour en savoir plus sur l'artiste, vous pouvez visiter son site Web et le suivre sur Instagram.

L'artiste britannique Matt Small crée des portraits en mosaïque complexes à partir de morceaux de ferraille.

Chaque pièce présente des sujets souvent négligés ou marginalisés par la société, tout comme les morceaux de ferraille qui composent l'image.

Small utilise son art pour souligner l'importance et la valeur de chaque personne pour la société et comment ils doivent être appréciés et traités en conséquence.

Matt Small : Site Web | Instagram | Facebook

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Matt Small.

Articles Similaires :

Cette Artiste Transforme des Livres Abandonnés en Boîtes à Mouchoirs Poétiques

Cet Artiste Crée d’Incroyables Sculptures Animalières En Métal Recyclé

Cet Artiste Ajoute une Touche “Star Wars” à de Vieilles Peintures Trouvées en Dépôts-Ventes