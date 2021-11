Utilisant le paysage naturel comme toile, l’artiste britannique Justin Bateman crée des œuvres d’art impermanentes à partir de cailloux et de pierres trouvés. L’artiste vit maintenant à Chiang Mai, en Thaïlande, où il laisse des portraits de galets détaillés sur les plages, dans les forêts, sur les chemins de fer et en montagne. Chaque pierre de couleur naturelle agit comme un trait de peinture ou une marque individuelle qui fait partie intégrante de l’image globale. Sur Instagram, Bateman explique : “Les cailloux sont mes pixels.”

Des visages célèbres aux œuvres d’art emblématiques, chaque pièce capture le caractère de son sujet dans une palette de couleurs restreintes de teintes pierreuses. En utilisant des cailloux trouvés, Bateman ne planifie jamais vraiment ses portraits à l’avance. Il laisse plutôt les pierres elles-mêmes dicter la composition de l’œuvre. “L’art doit toujours être libre, mais dans ses limites, je trouve la liberté”, dit-il. “La beauté de ce processus, c’est que je n’ai aucune idée de ce à quoi l'œuvre va ressembler au départ.”

Ses portraits prennent plusieurs jours à compléter, mais l’artiste ne s’attache pas à l’œuvre qu’il crée. Il est inspiré par les pratiques spirituelles des moines tibétains, qui créent des mandalas très détaillés à partir de sable et les détruisent. Cette pratique est un rappel de l’impermanence de la vie, thème que Bateman explore aussi. Pour lui, la partie la plus satisfaisante de son travail est de savoir que la nature finira par récupérer les matériaux qu’il utilise. Il déclare : “Mon travail est impermanent, je ne laisse que des empreintes de pas.”

Bien que chaque mosaïque finira par disparaître, Bateman prend des photos de son travail comme un souvenir numérique. Et heureusement pour nous, cela nous permet d’admirer les détails impressionnants de son travail. Chaque portrait de galets ressemble presque à une photographie sépia-tonique ou de niveaux de gris, avec des ombres chaudes et des reflets pâles rendus dans les pierres. La profondeur et le détail que Bateman peut atteindre avec seulement des cailloux est incroyable.

Découvrez l’art de galets de Bateman ci-dessous et en savoir plus sur son portfolio sur son site web.

L’artiste britannique Justin Bateman crée des œuvres d’art impermanentes à partir de cailloux.

Chaque pierre naturellement colorée agit comme un trait de peinture ou un pixel.

Ces œuvres de “land art” se trouvent sur les plages et les forêts de Thaïlande.

Bateman recrée des personnages célèbres…

…et des œuvres emblématiques.

La profondeur et le niveau de de détails qu'il peut atteindre avec des cailloux est impressionnante.

