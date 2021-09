Ce Village Japonais Crée Chaque Année De L’art Des Rizières À Grande Échelle

Depuis 1993, le village d'Inakadate, dans le nord du Japon, revitalise sa culture à travers l'art étonnant des rizières, ou tambo āto. Chaque mois de mai, environ 1 300 bénévoles se réunissent pour planter différentes variétés de riz dans un design complexe. À l'arrivée de l'été, leur travail acharné est en pleine floraison, attirant des milliers de touristes sur le site.

La petite ville, qui avait toujours été une zone de riziculture, a formé l'idée comme un moyen de lutter contre l'augmentation de la dette et le déclin de la population. Au fil des années, les designs sont devenus de plus en plus extravagants. Parmi les créations figurent des hommages au cinéma et à la littérature occidental comme Autant en emporte le vent, Vacances romaines et Star Wars, ainsi que de nombreuses représentations de personnages mythologiques et d'acteurs japonais d'émissions de télévision locales.

Ces designs complexes peuvent être attribués à l'ancien professeur de lycée Atsushi Yamamoto. Le thème est généralement décidé un an à l'avance, après quoi Yamamoto commence à travailler sur l'art en tenant compte de la palette de couleurs et de la perspective. “À l'aide d'un logiciel de traitement d'images, j'apporte des modifications au fur et à mesure que je planifie le design”, dit-il. “L'image originale peut être une photographie ou un graphique détaillé, et peut utiliser des centaines ou des milliers de couleurs… tout cela est réduit à environ sept couleurs de riz de champ.”

De mi-juin à début octobre, l'art des rizières peut être admiré depuis la tour de l'observatoire. Le meilleur moment pour voir l'art, cependant, est en juillet, lorsque les couleurs des variétés conviennent le mieux au design. Déjà la dette du village est un tiers de ce qu'elle était il y a 10 ans en raison de l'essor du tourisme. “L'art des rizières est devenu synonyme d'Inakadate”, explique Fumihito Suzuki, qui travaille au service du tourisme local. “L'année prochaine, nous aimerions recommencer à planter dans les deux sites. Le déploiement du vaccin progresse, nous espérons donc que les gens pourront venir le voir de leurs propres yeux.”

Vous pouvez suivre le village d'Inakadate sur Facebook pour voir plus de photos de leur art des rizières.

Le village japonais d'Inakadate est célèbre pour son art des rizières.

Chaque année, les villageois plantent différentes sortes de riz dans un design unique selon un thème.

Regardez cette vidéo pour voir l'art des rizières à Inakadate de 1993 à 2019 :

Toutes les images via la page Facebook du village d'Inakadate.