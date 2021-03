Ces Portraits Étincelants Célèbrent la Beauté des Cheveux Afro dans le Style des Peintures de Gustav Klimt

L'artiste photographe Tawny Chatmon célèbre la beauté des cheveux afro dans cette série étincelante intitulée The Redemption. La collection de portraits montre de jeunes gens coiffés dans une multitude de styles différents. Mais à travers cette variété, on retrouve la même trame visuelle. Chatmon peint sur les photos pour orner ses modèles de vêtements et accessoires en or 24 carats.

Chaque accent doré évoque l'esthétique d'une peinture de Gustav Klimt. Les tons brillants sont ponctués de petites formes bleues, rouges et violettes. Cet hommage au peintre autrichien est intentionnel, et Chatmon espère que le public fera la connexion instantanément. “Visuellement, l'utilisation de l'or et d'éléments décoratifs que l'on peut voir chez Klimt a provoqué chez moi une impression de grâce, de magnificence et de beauté, qui est resté dans mon subconscient depuis, explique-t-elle dans une déclaration à propos de la série. “J'espère provoquer ces émotions chez ceux qui regarderont The Redemption.”

Les attitudes envers une peinture de Klimt sont souvent bien différentes des opinions exprimées sur les coiffures des personnes noires. “Nous portons et ornons fièrement ces styles avec des perles, des barrettes et d'autres accessoires. Malheureusement, ils sont encore trop souvent perçus comme inacceptables.”, écrit Chatmon. “Dans les écoles à travers le monde, il existe des règles selon lesquelles les cornrows (tresses plaquées), les perles, les afros, les dreadlocks, et les coiffures protectrices sont en infraction du règlement. Ces “infractions” sont susceptibles d'entraîner des suspensions, des exclusions des activités extra-scolaires, et des renvois”. The Redemption ne cherche pas la validation des cheveux, de la culture ou des traditions des communautés noires, mais cherche plutôt à les affirmer à travers ces superbes œuvres d'art.

