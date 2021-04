Curso intensivo de arquitectura modernista: 8 estilos que definieron este movimiento

Describir un estilo arquitectónico como “moderno” puede resultar un tanto confuso. Después de todo, una estructura era moderna mientras se diseñaba y construía. Entonces, ¿por qué tantos movimientos y estilos del siglo XX caen bajo el término modernismo? ¿Qué fue tan diferente que los diseñadores sintieron la necesidad de etiquetar su trabajo como indicador de un nuevo futuro? ¿Y por qué los arquitectos sintieron la necesidad de marcar reglas para las construcciones en primer lugar? Las respuestas de muchas de estas preguntas están influenciadas por eventos históricos. Otras son menos directos y están arraigadas en una larga historia de estilos de diseño e influencias culturales.

Aquí analizaremos algunos de los estilos más emblemáticos del modernismo para ayudarte a conocer más sobre la historia del diseño y comprender mejor algunas de las obras que definen la arquitectura moderna. Lo que suele unir los diferentes estilos del modernismo es un enfoque en la lógica. El diseño moderno generalmente elimina el ruido visual innecesario y reinventa los espacios para sus funciones principales.

El diseñador Massimo Vignelli, cuya carrera abarcó desde el diseño gráfico hasta utensilios de cocina, describió este proceso basado en la lógica. “El buen diseño es una cuestión de disciplina. Comienza analizando el problema y recopilando toda la información disponible sobre él. Si comprende el problema, tiene la solución. Realmente se trata más de lógica que de imaginación”.

Muchas de estas ideas modernistas se hicieron populares en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los diseñadores estaban motivados para repensar la vida en casi todos los sentidos. Es por eso que el modernismo se puede encontrar en la arquitectura, el arte, la literatura y mucho más.

Tendencias comunes en el modernismo

Las siguientes características son solo algunas de las ideas que definen el modernismo a grandes rasgos. Dado que la arquitectura moderna cubre tantos periodos de la historia y tantos estilos de diseño, algunos factores no aplican para todo. Algunas ideas también se mezclan naturalmente con otros conceptos. Sin embargo, estas tres ideas generales tienden a seguir siendo las mismas.

“La forma sigue a la función”

Este famoso precepto, acuñado por el renombrado arquitecto Louis Sullivan, hace un buen trabajo al resumir el modernismo. Los estilos de arquitectura moderna suelen estar impulsados ​​por la búsqueda de la lógica. Al igual que en la cita anterior de Vignelli, el diseño no se trata de hacer arte; se trata de resolver un problema espacial. La inspiración de Sulivan para esta famosa cita proviene del antiguo maestro arquitectónico romano Vitruvio, quien creía que todas las obras debían tener cualidades de firmitas, utilitas, venustas: solidez, utilidad y belleza. Esta búsqueda está presente en ideas arquitectónicas famosas como la “máquina para vivir” de Le Corbusier.

Sin ornamentación

Dado que la lógica es el principio rector del modernismo, puede resultar obvio que la decoración es difícil de vender. Para los modernistas, una solución simple y limpia es más hermosa que cualquier ornamentación sin sentido. Los diseñadores también planearon que sus edificios y estructuras fueran atemporales. Cualquier detalle adicional que no sirviera para nada era otra oportunidad para que su pieza pasara de moda.

Sin embargo, es posible que puedas detectar algunas excepciones a la regla. ¿Cómo puedes estar seguro de que cada pieza de un edificio está diseñada para la lógica? Un rebelde potencial es Ludwig Mies van der Rohe, un devoto creyente en la sencillez y es bien conocido por decir “menos es más”. Sin embargo, también es conocido por dejar las vigas expuestas en sus proyectos y pintadas de blanco. ¿Es decoración dejar la estructura al descubierto cuando podría haber sido cubierta por una pared? ¿O este diseño es más racional, ya que transmite la honestidad de los materiales? Parece que la lógica pura es difícil de conseguir cuando la decoración reside en la opinión.

Líneas limpias

Las líneas “limpias” son otro subproducto de la idea de que la forma debe seguir a la función. Muchas piezas modernistas incluyeron techos planos y otros planos horizontales que fueron cambiados para crear un efecto de volúmenes superpuestos. Las pautas para todo este dinamismo se dejaron claras e ininterrumpidas. Esto también está relacionado con la honestidad en la representación de materiales. Era importante que la intersección de materiales o elementos estructurales estuviera expuesta para que los diseñadores fueran sinceros sobre el proceso utilizado para crear el espacio.

Estilos de modernismo en la arquitectura

Racionalismo

El racionalismo, también conocido como estilo internacional, es probablemente la forma más famosa de modernismo en arquitectura. De hecho, la gente a menudo usa los términos estilo modernista y estilo internacional de manera intercambiable.

La Primera Guerra Mundial inspiró a los arquitectos a reinventar el mundo que los rodeaba, lo que provocó que los diseñadores de Holanda, Francia y Alemania buscaran diseños basados ​​puramente en la lógica. Esta decisión se debe en parte a que muchos edificios de la época destacan por estar decorados con influencias históricas irrelevantes. También existía la necesidad de edificios de producción rápida, así como la innovación material a su alrededor. Estas ideas y la búsqueda de la lógica influirían más tarde en los movimientos modernistas de todo el mundo. Se escribieron algunos manifiestos para definir las reglas de este estilo global y perfectamente racional. El intento más notable fue el de un grupo de 28 arquitectos europeos llamado Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna o CIAM.

Algunos arquitectos notables del estilo internacional incluyen a Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Richard Neutra y Philip Johnson, el último de los cuales definió por primera vez el nombre con Henry Russell Hitchcock para una exposición del MoMA.

Bauhaus

La escuela Bauhaus fue fundada en 1919 por Walter Gropius, y operó bajo muchas de las mismas ideas funcionalistas de lo que Johnson y Hitchcock llamarían más tarde el estilo internacional. Al igual que en el racionalismo, la escuela Bauhaus y sus fundadores querían hacer que el buen diseño fuera accesible para todos. Debido a esto, la Bauhaus estableció estándares modernos para las bellas artes, muebles, diseño gráfico, tipografía y más hasta que el clima político en Alemania le puso fin al movimiento. El edificio Bauhaus en Dessau de Walter Gropius es un gran ejemplo de los principios arquitectónicos de la Bauhaus.

Mid-Century Modern

El estilo Mid-Century Modern a menudo es considerado la respuesta estadounidense al racionalismo. De hecho, algunos de los arquitectos de renombre que trabajaron en este estilo, incluyendo a Ludwig Mies van der Rohe, también son considerados arquitectos del estilo internacional o Bauhaus después de que llegaron a Estados Unidos provenientes de Europa. Aunque los diseños originales se crearon entre las décadas de 1930 y 1960, los muebles y ciertos elementos de diseño siguen siendo populares en la actualidad.

Similar al racionalismo, el estilo Mid-Century Modern planeó un nuevo futuro cerebral que reinventaba el espacio, especialmente el hogar. Elementos como planos superpuestos y cambiantes con líneas limpias, transparencia y vidrio que conectaban al usuario con la naturaleza, y colores divertidos (especialmente cafés y naranjas o grises y verde azulado) son todos indicativos de este estilo. El color generalmente se compone cuidadosamente con una composición simple o monocromática de materiales naturales.

Algunos arquitectos notables de la época incluyen a Ludwig Mies van der Rohe, Eileen Gray, Richard Neutra, Charles y Ray Eames, Luis Barragán y Oscar Niemeyer.

Expresionismo

El expresionismo en la arquitectura precede al racionalismo, por lo que el trabajo expresionista es uno de los primeros ejemplos de lo que ahora consideramos arquitectura modernista. Por lo general, el término se refiere al trabajo de vanguardia de los europeos desde 1905 hasta la década de 1930. Muchas de las ideas centrales de otros modernismos se pueden encontrar en este estilo, incluida la búsqueda de nuevas formas o masas, la incorporación de nuevo material de una nueva era industrial y una relación con las formas inusuales que se encuentran en la naturaleza.

La arquitectura expresionista da una idea de las dificultades sociales y políticas de la época. Muchas obras siguen siendo solo proyectos en papel, ya que hubo pocas oportunidades de construir debido a la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial. Los arquitectos que sí construyeron fueron a menudo veteranos de la Primera Guerra Mundial y sus experiencias se tradujeron en el cambio que se encuentra en el expresionismo, es decir, un cambio utópico o romántico para un tiempo de paz. Una distinción fundamental es que, si bien algunas ideas modernistas buscan alcanzar la lógica, muchos expresionistas veían la arquitectura como obras de arte.

De Stijl

Una de las características más reconocibles del movimiento modernista holandés de De Stijl es el uso de rojo, azul y amarillo. Incluso aquellos que no saben mucho sobre la arquitectura de De Stijl probablemente puedan encontrar un parecido con las pinturas de Mondrian. Dado que los diseñadores estaban simplificando las ideas en sus componentes puros o en la mayoría de los componentes básicos, es lógico que usaran una paleta de colores compuesta por los colores más básicos o primarios.

Además del claro uso del color, otras características de De Stijl en su mayoría siguen siendo consistentes con otras formas de modernismo. El ejemplo más famoso de la arquitectura de De Stijl es probablemente la casa Rietveld Schröder, a veces citada como el único edificio donde cada componente se ajusta a sus principios.

Constructivismo

Aunque hay edificios constructivistas, existen muchos proyectos constructivistas famosos que se mueven entre la escultura y la arquitectura. Podría decirse que el ejemplo más famoso de constructivismo es la Torre de Tatlin, una estructura que puede parecerte similar a la Torre Eiffel. La pieza es un monumento a la industria, pero sobre todo al Komintern. Esta torre de hierro, vidrio y acero habría tenido unos 400 metros de altura e incluyó elementos de geometría pura.

Metabolismo

El metabolismo fue un movimiento del modernismo japonés en arquitectura. Si el nombre te suena como a algo de biología, es porque los metabolistas creían que la arquitectura y las ciudades en su conjunto deberían diseñarse como seres vivos que respiran. El deseo de este tipo de flexibilidad es lógico considerando que los diseñadores japoneses estaban viendo cómo las ciudades se expandían para una población creciente durante la posguerra en la década de 1960. Las formas de los edificios metabolistas tienden a demostrar estas formas orgánicas y, a menudo, una modularidad que se presta para el crecimiento y la expansión futuros.

La teoría del metabolismo fue promovida principalmente por un grupo de estudiantes de Kenzo Tange a través de una serie de ensayos que incluyen “Ocean City”, “Space City”, “Towards Group Form” y “Material and Man”. La Nakagin Capsule Tower es uno de los ejemplos más conocidos de estructuras metabolistas.

Brutalismo

El término brutalismo proviene del término francés “Beton brut” u hormigón crudo. Los edificios brutalistas son conocidos por su amplio uso de hormigón expuesto con elementos de acero, vidrio u otro material de soporte. Es, como la mayoría de los estilos modernistas, un estudio de la solución más simple posible a un problema espacial o programático. También fue especialmente consciente de la integridad o la honestidad al expresar el material utilizado en la arquitectura, de ahí el uso de muros de hormigón puro sin decorar.

El brutalismo fue utilizado popularmente para proyectos de vivienda social ya que su minimalismo y funcionalismo lo convirtieron en una opción económica. A veces es visto como un estilo arquitectónico controvertido, ya que las personas pueden ver la falta de decoración como algo desalmado o incluso mezquino; sin embargo, el brutalismo ocasionalmente vuelve a estar de moda después de su edad de oro en las décadas de 1950 y 1960.

¿Qué surgió después del modernismo?

Como se puede esperar de su nombre, la arquitectura posmoderna no tiene casi ninguna de las mismas ideologías del modernismo. Los defensores del posmodernismo creían que el racionalismo y otros intentos de hacer que todos los edificios siguieran la misma lógica de diseño eran simplemente aburridos. No creían que los edificios debían verse iguales en todas las ciudades y sentían que los diseñadores no debían limitarse en la forma, el color u otros modos de comunicación del diseño. El posmodernismo finalmente perdió popularidad debido a una serie de nuevos estilos. La estética que vemos hoy y que a menudo se etiqueta erróneamente como moderna es mejor denominada “contemporánea”.

Ahora que conoces todas estas corrientes modernistas, es posible que te preguntes qué define la arquitectura contemporánea y qué definirá el próximo movimiento arquitectónico. ¿Rechazaremos nuevamente el enfoque basado en la lógica y comenzaremos a enfocarnos en la ornamentación? ¿Definirá la nueva tecnología la decoración en el futuro? ¿Nos centraremos más en el diseño medioambiental? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, puedes mantenerte al día con los proyectos arquitectónicos más recientes y ver si puedes descifrar las características que definen a la arquitectura actual.

