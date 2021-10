Fotógrafa dedica 10 años a documentar 48 hermosos colores de la Luna

La maestra de escuela primaria italiana Marcella Pace siempre ha tenido una pasión por la astronomía. Esto la ha llevado a dedicarse a la astrofotografía y, con el paso de los años, sus imágenes incluso han llegado a ser seleccionadas por la NASA como Astronomy Photo of the Day (fotografía astronómica del día) y ha estado entre los finalistas del prestigioso concurso Astronomy Photographer of the Year. En particular, su imagen de 48 lunas de colores ha causado revuelo. Esta foto reúne 10 años de trabajos y es un verdadero espectáculo.

“Durante el confinamiento, pasé mucho tiempo en casa, así que tuve mucho tiempo para revisar mis imágenes viejas”, Pace le dice a My Modern Met. “Al revisar las fotos, decidí seleccionar todas las lunas llenas que había fotografiado desde que empecé a usar una cámara digital. Escogí las 48 más coloridas, tomadas cuando la luna estaba saliendo o poniéndose o cuando la dispersión atmosférica causaba una coloración interesante”.

Entonces, aunque el trabajo detrás de la imagen final compuesta tomó 10 años, Pace se asegura de señalar que en realidad no toma tanto tiempo fotografiar tantos colores de la Luna. De hecho, en una fotografía reciente tomada durante la salida de la Luna, es posible ver todos los diferentes colores que adopta a medida que asciende por diferentes capas de la atmósfera.

Si bien muchas de las fotografías de Pace han recibido elogios, su imagen compuesta parece haber adquirido vida propia. Fue seleccionada como la foto astronómica del día de la NASA en noviembre de 2020, y hoy en día sigue circulando en internet. “Hay algo magnético en la foto y recibo elogios diarios de todo el mundo”, dice Pace. “Es muy importante para mí que esta foto transmita un mensaje de respeto por todas las formas de vida. Para vivir en armonía, debemos ser conscientes de que no solo el prójimo es nuestro prójimo, sino que todas las formas de vida están en esta eterna camino con nosotros. Es un camino que no es un círculo con el hombre en el centro, sino una espiral que está en constante evolución”.

Marcella Pace ama mostrar cómo la Luna puede cambiar de color, incluso en el transcurso de una noche.

También elaboró una composición similar con los colores del Sol.

