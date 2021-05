Ya puedes escuchar al helicóptero Ingenuity de la NASA mientras vuela en Marte

El helicóptero Ingenuity de la NASA está haciendo historia semana con semana. Llevado a Marte por el róver Perseverance, la diminuta nave recientemente completó el primer vuelo de un helicóptero en una atmósfera distinta a la de la Tierra. El Ingenuity ya ha realizado cinco vuelos con éxito. Ahora, la NASA ha publicado un nuevo video con sonido para que todo el mundo pueda escuchar el zumbido de las aspas del Ingenuity.

Escucha atentamente el video tuiteado por el róver de la NASA, que captó el video y el audio del vuelo del helicóptero. Es la primera vez que una nave espacial graba el audio de otra nave en otro planeta. Se puede escuchar el zumbido de las aspas del helicóptero, aunque el ruido es débil. Marte tiene una atmósfera más fina que la Tierra. Esto hace que la hazaña de Ingenuity sea aún más impresionante, pero también influye en cómo viaja el sonido. Como resultado, los sonidos tienen más dificultades para viajar como ondas en Marte. Para facilitar la audición, la NASA aisló la frecuencia de 84 hercios de las aspas, que giran a 2,537 rotaciones por minuto.

Este video grabado por el róver de Marte es una herramienta importante para los científicos que esperan aprender más sobre la atmósfera de Marte. Gran parte de la misión de Perseverance consiste en buscar señales de vida antigua en el planeta rojo. Sin embargo, sus otras tareas incluyen el lanzamiento del Ingenuity e incluso la producción de oxígeno. Es probable que Perseverance no devuelva sus muestras de suelo a la Tierra hasta 2030; mientras tanto, las imágenes de video, audio y fotografía que capta el róver serán publicadas con regularidad. Puedes seguir el Twitter y el sitio web de Perseverance para no perderte de nada.

I’ve seen what the #MarsHelicopter can do – and now I’ve heard it.

🎧 Grab headphones and listen to the otherworldly hum of Ingenuity’s blades as it headed south to scout a new area on its fourth flight.

How I captured both sight and sound: https://t.co/95J9X3bcyO pic.twitter.com/Lw44x7kqYZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 7, 2021