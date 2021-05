Exquisito libro de la ‘paleta de la naturaleza’ reexamina la teoría del color del siglo XIX

Cierra los ojos e intenta imaginar el color azul de Prusia. ¿Puedes hacerlo? En un principio, la mayoría de la gente no sabrá que entre las muchas tonalidades de azul, el azul de Prusia es el color de la flor hepática o de las alas de un arrendajo azul. A lo largo de los siglos, tanto artistas como naturalistas han compartido un interés por las muchos colores hallados en el mundo natural, desde el azul de Prusia hasta el rojo escarlata. El recién publicado Nature’s Palette: A Color Reference System from the Natural World (“La paleta de la naturaleza: un sistema de referencia de color del mundo natural”) by Patrick Baty es un tomo dedicado a revivir la teoría del color de principios del siglo XIX con un giro moderno.

El libro está basado en la Nomenclatura del color de Werner, una taxonomía de tonalidades naturales compilada por el geólogo alemán Abraham Gottlob Werner. La influyente obra fue ampliada para incluir muestras de 110 colores por Patrick Syme en una edición de 1821. Nature's Palette se basa en las categorizaciones e ilustraciones de sus antecesores del siglo XIX. La historia del color siempre ha sido multidisciplinar, desde las artes decorativas hasta las obras de biólogos como Darwin. Por ello, el libro presenta más de 1,000 ilustraciones en color extraídas de obras de geología, mineralogía y biología, entre otras.

Nature's Palette es introducido por Patrick Baty, experto británico en pinturas históricas y uso del color. Sobre la importancia de la edición de 1821 de la Nomenclatura de colores de Werner, Baty le dice a My Modern Met: “La importancia de la obra de Syme es que es la primera de una larga cadena de libros sobre el color que puede rastrearse desde principios del siglo XIX hasta la gama de colores de pintura British Standard que se publicó en 1972. Cada uno de ellos iba a influir en el uso del color en la decoración, directa o indirectamente”.

Para adquirir Nature’s Palette: A Color Reference System from the Natural World y saber más sobre los colores que pueblan el mundo natural, dirígete a Bookshop.org. Desplázate hacia abajo para ver algunas ilustraciones incluidas en el libro.

Nature’s Palette: A Color Reference System from the Natural World es un nuevo libro con 1,000 ilustraciones que exploran las ocurrencias del color en el mundo natural.

Basado en la Nomenclatura del color de Werner del siglo XIX, Nature's Palette es una taxonomía del color y una lectura obligada para cualquier aficionado a la teoría del color.

Con ejemplos extraídos de la mineralogía, la biología y otros campos, tanto artistas como naturalistas encontrarán mucha información útil.

Explora colores como el azul de Berlín y el rojo escarlata: ¿qué los hace únicos?

Publicado por Princeton University Press y Thames & Hudson, el volumen cuenta con una introducción del autor y experto en historia del color Patrick Baty.

Haz que tu mundo sea un poco más colorido con este libro.

