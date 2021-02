Los texanos unen fuerzas para rescatar a las tortugas marinas paralizadas por el frío

View this post on Instagram A post shared by Sea Turtle, Inc. (@seaturtleinctx)

En este momento, los texanos se están enfrentando a un brutal frente frío y a cortes generalizados de la red eléctrica. El vórtice polar ha resultado peligroso tanto para los humanos como para los animales; y en particular, para las tortugas marinas que residen en las tibias aguas del golfo de México. Estas gentiles criaturas son de sangre fría y, por ello, no pueden regular su temperatura corporal cuando las aguas se enfrían. La repentina bajada de temperaturas ha provocado que cientos de tortugas sufran un choque por el frío, un estado de aturdimiento que limita su movilidad. Afortunadamente, los texanos y Sea Turtle, Inc.—una organización dedicada a la rehabilitación y conservación de las tortugas marinas—se están organizando para ayudar a preservar la vida de estos especiales animales.

Sea Turtle, Inc. y la comunidad de South Padre Island (y otras) se han unido para poner a salvo a las tortugas varadas. Muchas tortugas congeladas están apareciendo en las playas de la zona. Por ello, los voluntarios han estado recorriendo las playas, apilando las tortugas en sus vehículos personales para transportarlas. La organización que salva a las tortugas rápidamente se quedó sin espacio para albergar a estas nuevas llegadas, por lo que el vecino Centro de Convenciones y Oficina de Visitantes de South Padre Island les ofreció su espacio. Con la llegada de camiones llenos de tortugas, el Centro de Convenciones se ha llenado rápidamente para albergar a más de 3,500 tortugas en corrales improvisados.

Las tortugas tienen más posibilidades de sobrevivir en el interior mientras las temperaturas exteriores siguen siendo anormalmente bajas. La esperanza es que puedan calentarse y recuperar sus facultades. Afortunadamente, se ha restablecido el suministro eléctrico del Centro de Convenciones para que el sistema de calefacción del edificio pueda contribuir a mantener calientes a las tortugas. Muchas vidas se salvarán gracias a la rápida actuación de Sea Turtle, Inc. y sus voluntarios. Lamentablemente, algunas no se recuperarán. Las tortugas probablemente permanecerán dentro hasta este fin de semana. Cuando el termómetro marque unos 15 grados Celsius, las tortugas marinas tendrán más posibilidades de volver a sus aguas natales.

Para seguir los esfuerzos de Sea Turtles, Inc., visita su Instagram, donde publican actualizaciones y peticiones de suministros.

Los texanos se están movilizando para salvar a las tortugas marinas que han aparecido en las playas durante el frente frío.

Las tortugas están siendo llevadas a un centro de convenciones local donde podrán descansar en temperaturas neutras mientras las aguas en las que habitan vuelven a su estado normal.

Se espera que las tortugas vuelvan al agua este fin de semana, cuando las temperaturas suban a unos 15 grados Celsius.

