Conoce más sobre el Valle de los Reyes, el lugar donde fueron enterrados los antiguos faraones egipcios

Gran parte de lo que sabemos sobre la antigua civilización egipcia tiene que ver con cómo se preparaban para la otra vida. Desde sandalias de oro hasta lujosos sarcófagos, se pueden encontrar vestigios de su visión en museos de todo el mundo. Sin embargo, para apreciar completamente el efecto de estos elegantes entierros, debes conocer la tumba original. El grupo más famoso y elaborado de tumbas reales se llama Valle de los Reyes.

Ubicada a las afueras de Luxor, esta extensa necrópolis contiene más de 60 tumbas pertenecientes a faraones y la nobleza del Imperio Nuevo, uno de los periodos más prósperos de la historia del antiguo Egipto. Entre lo que se ha descubierto están las cámaras de Tutankamón, Seti I y Ramsés II. Incluso tiene una contraparte para las esposas y familiares de los faraones llamada Valle de las Reinas.

A continuación, conoce la historia y lo que alberga el Valle de los Reyes.

¿Qué es el Valle de los Reyes?

El Valle de los Reyes es una necrópolis real cerca de Tebas (hoy Lúxor) donde están enterrados los faraones y la nobleza del Imperio Nuevo (1539-1075 a. C.). Tiene 63 tumbas excavadas en la roca conocidas que se extienden a lo largo de dos valles llamados Valle Este y Valle Oeste. El sitio se hizo famoso por el descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón en 1922 y sigue siendo un sitio arqueológico clave para los egiptólogos.

Historia del Valle de los Reyes

Después de la reunificación de Egipto, la civilización antigua entró en el Imperio Nuevo (c. 1550 a. C. hasta c. 1077 a. C.); fue un periodo de riqueza y prosperidad. Durante este tiempo, los faraones buscaron crear tumbas aún más elaboradas que demostraran su poderío. Esto llevó a los primeros faraones a construir las primeras tumbas en el Valle de los Reyes.

Fue allí, detrás de las colinas de Tebas, donde los faraones pudieron crear estructuras complejas llenas de riquezas para la otra vida. La ubicación remota del sitio fue probablemente un factor clave, ya que permitió que el área estuviera a salvo de los ladrones.

En la antigüedad, su nombre oficial era Grande y majestuosa necrópolis de millones de años de los faraones, vida, salud y prosperidad, en el occidente de Tebas, o Ta-sekhet-ma'at (“El Gran Campo”).

Arquitectura

Las 63 tumbas conocidas en el sitio son todas tumbas excavadas en la roca, que es un tipo de construcción tallada en una formación rocosa natural. Cada una varía mucho en tamaño y complejidad. Algunas tumbas contienen más de 120 cámaras, mientras que otras solo albergan una.

Aunque las primeras tumbas tienden a exhibir un “eje inclinado” (en el que los pasillos giran 90 grados al menos una vez), las tumbas posteriores de las dinastías XIX y XX tienen un diseño mucho más recto.

Decoración interior

Aunque el Valle de los Reyes fue saqueado por ladrones de tumbas hace cientos de años y, por lo tanto, retiraron la mayoría de los objetos preciosos del sitio, la decoración interior aún demuestra el poder y la influencia de los faraones.

Gran parte de las cámaras funerarias están decoradas con escenas de diferentes textos religiosos antiguos, como el Libro de las Puertas, el Libro de las Cavernas y el Libro de la Tierra. El propósito de estas obras de arte era ayudar a los faraones en su viaje al más allá.

Tumbas del Valle Este

El Valle Este es donde se encuentran la mayoría de las tumbas en el Valle de los Reyes.

Hijos de Ramsés II

La tumba más grande del sitio pertenece a los hijos de Ramsés II (1303-1213 a. C.). Aunque solo se ha excavado parcialmente, se cree que al menos cuatro de los 52 hijos estimados del faraón fueron enterrados en este lugar. Desde 2006, se sabe que tiene 200 corredores y cámaras, lo que la convierte en la estructura más compleja de la zona. Sin embargo, como la mayoría de las tumbas, también ha perdido mayor parte de su decoración funeraria debido a los saqueos.

Tutankamón

Aunque la tumba de Tutankamón es, por mucho, la más famosa, en realidad es bastante pequeña. Los egiptólogos especulan que debido a la muerte prematura del joven rey a los 18 o 19 años, lo más probable es que su cuerpo haya sido trasladado a un lugar no planificado. Independientemente, la tumba sigue siendo uno de los descubrimientos más importantes de la egiptología debido a la vasta colección de artefactos que se descubrieron en su interior.

Tumbas del Valle Oeste

Solo hay cuatro tumbas conocidas en Valle Oeste, por lo que es mucho menos visitado por turistas.

Amenofis III

La tumba de Amenofis III no solo albergaba al faraón, sino que también tenía dos cámaras funerarias subsidiarias para sus esposas, lo que la hacía bastante inusual en comparación con las demás.

Valle de las Reinas

Cerca del Valle de los Reyes hay un cementerio para las esposas de los faraones, que se conoce como el Valle de las Reinas. Al igual que su versión masculina, esta necrópolis está formada por tumbas excavadas en la roca, y hay más de 100. La más conocida de ellas es la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés II.

