L'artiste Bisa Butler crée d'incroyables courtepointes de familles noires qui s'apparentent à un album photo. Les portraits en textile, dont beaucoup sont de grande taille, présentent des hommes, des femmes et des enfants tirés de photographies en noir et blanc et réimaginés en tissu coloré par Butler. Les courtepointes racontent leurs propres histoires de ces personnes qui, avant cela, étaient complètement ignorées dans l'histoire. Elles abordent les thèmes de la famille, de la communauté et des héritages laissés. Nous sommes émerveillés par son travail depuis des années, et maintenant, les courtepointes de Butler sont exposées à l'Art Institute of Chicago dans sa première exposition solo intitulée Bisa Butler : Portraits.

L'exposition à l'Art Institute of Chicago comprend plus de 20 portraits créés dans son style signature. Travaillant à partir d'images historiques, Butler superpose ses tissus comme de la peinture pour créer des portraits audacieux qui ont un réalisme technicolor incroyable. Selon la composition, certains sont conçus dans des teintes électriques tandis que d'autres sont dans des tons froids.

Dans un récent épisode du podcast My Modern Met Top Artist (en anglais), Bulter nous a expliqué comment la sélection d'un tel tissu lui permet d'imaginer ses sujets à travers une perspective unique. Le matériau permet au spectateur de voir ce qu'elle observe lorsqu'elle regarde les photographies de référence. Cela raconte souvent une histoire dans une histoire, car l'artiste trouve du tissu avec des motifs et des symboles qui sont pertinents pour les personnes qu'elle représente. Le résultat est une approche “multicouche”, au sens propre comme au sens figuré.

L'exposition Bisa Butler : Portraits est désormais ouverte au public jusqu'au 6 septembre 2021. Pour mieux comprendre son travail, n'oubliez pas d'écouter notre interview avec elle sur le podcast Top Artist (en anglais).

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Bisa Butler.