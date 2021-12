Le Brésil Abrite Des Tunnels Souterrains Préhistoriques Créés Par Des Paresseux Géants

Vous avez peut-être entendu parler de ces villes souterraines construites par des humains, mais qu’en est-il des énormes tunnels creusés par des paresseux préhistoriques géants ? Bien que cela puisse paraître farfelu, on peut les trouver dans le sud du Brésil. Connus sous le nom de paléoterriers, ces énormes tunnels peuvent mesurer jusqu’à 600 mètres de long et près de 2 mètres de haut. Étonnamment, l’existence de ces grottes était relativement inconnue jusqu’à ce qu’un géologue brésilien remarque quelque chose d'inhabituel en conduisant sur l’autoroute.

Au début des années 2000, le professeur Heinrich Frank de l’université de Rio Grande do Sul passait devant un chantier de construction quand quelque chose a attiré son attention. Un trou étrange qui avait été révélé par des excavations sur le site et Frank ne pouvait s’empêcher de se demander où il menait. Quelques semaines plus tard, il est revenu et est entré dans le trou. En rampant dans l’ouverture de 4,5 mètres de long, il a remarqué des marques de griffes sur le plafond de la grotte.

Compte tenu de son expertise, il savait qu’aucun phénomène naturel ne créerait une grotte avec ces caractéristiques. Et bien qu’il n’ait jamais entendu parler des paléoterriers, il en a conclu qu’il avait dû être creusé par un gros animal. Le terme technique définissant un abri creusé par un animal aujourd’hui disparu de l’ère préhistorique, on pense que les tunnels brésiliens ont été créés par des paresseux géants ou des tatous.

Une fois que le professeur Frank a eu un avant-goût d’un tunnel, il est allé chercher plus et a été choqué de voir combien d'entre eux existaient sans vraiment être connus. En utilisant Google et en examinant les photos postées par le public, il a pu documenter plus de 1500 paléoterriers. Maintenant que ces domaines ont été découverts, les chercheurs mènent une véritable course contre la montre. Une fois que les tunnels sont exposés, ils courent le risque d’être ruinés par les éléments — ou par les hommes.

Le Projeto Paleotocas, lancé par le professeur Frank, vise à documenter le plus grand nombre possible de ces tunnels et à sensibiliser la population à la nécessité de les préserver. À mesure que la construction progresse — qu’il s’agisse d’immeubles résidentiels ou d’autoroutes —, il y a un grand risque de perdre ces sites. Et bien qu’il y ait encore tant de mystère à leur propos, y compris leur âge exact et quels animaux les ont creusés, cela fait partie de ce qui rend le domaine d'étude si passionnant.

“C’est très important parce qu'on peut désormais reconstruire l'habitat d’un animal préhistorique. Cette recherche n’existe dans aucune branche de la paléontologie. Vous avez les dinosaures. Vous avez leurs os. Mais vous ne savez pas où ils vivaient. Nous sommes différents. Nous trouvons leur habitat”, a déclaré le professeur Frank. “Notre groupe est à la nouvelle frontière dans ce domaine. Et nous aimerions que d’autres y travaillent avec nous.”

Le sud du Brésil est rempli d’énormes tunnels souterrains appelés paléoterriers.

