Des Écoliers En Sortie Scolaire Découvrent Le Fossile D’une Espèce De Manchot Inconnue

Les sorties scolaires comptent parmi les journées les plus agréables de l’année scolaire. Pour un groupe de jeunes adultes, une sortie éducative de leur jeunesse est dorénavant source de beaucoup de fierté. En 2006, les enfants du Hamilton Junior Naturalist Club (JUNATS) ont découvert un gros fossile de manchot bien conservé lors d’une excursion à Kawhia Harbour, en Nouvelle-Zélande. Des recherches récentes publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology ont annoncé que le fossile est en fait une ancienne espèce de pingouin géant jusque-là inconnue.

Le fossile a été découvert par les enfants en 2006 lors d’une sortie scolaire à la recherche de fossiles d’oursins. Le grand squelette d’oiseau a été une surprise bienvenue : au début, les enfants pensaient que c’était une hélice rouillée qui dépassait de la roche. Malgré l’excitation de la découverte du fossile, le spécimen n’a été étudié que récemment. En 2017, le JUNATS a fait don du fossile au Waikato Museum où il a été étudié par des chercheurs de l’Université Massey et du Bruce Museum du Connecticut.

L’équipe a analysé le fossile à l’aide de techniques de scannage 3D pour créer un modèle numérique des espèces de manchots (du genre Kairuku). Le fossile représente clairement une ancienne espèce de manchot géant jusque-là inconnue qui vivait dans la région il y a entre 27,3 et 34,6 millions d’années. L’équipe a nommé l’espèce Kairuku waewaeroa. Waewaeroa signifie “à longues pattes” en maori.

Le nom est inspiré par la stature de la nouvelle espèce. Il mesurait environ 1,3 mètres, avec des pattes plus longues que celles trouvées sur d’autres manchots anciens. “Ces pattes plus longues auraient rendu le manchot beaucoup plus grand que les autres Kairuku lorsqu’il marchait sur la terre ferme […] et ont peut-être influencé sa vitesse de nage ou sa profondeur de plongée”, a déclaré le Dr Daniel Thomas, paléontologue de l’Université Massey.

Steffan Safey, un jeune naturaliste au moment de la découverte du fossile, a déclaré : “C’est un peu surréaliste de savoir qu’une découverte que nous avons faite quand nous étions enfants contribue aujourd’hui au milieu universitaire. Et c’est une nouvelle espèce… Il est clair que la journée passée à l’extraire du grès a été bien dépensée!” Mike Safey, président du Hamilton Junior Naturalist Club, a souligné la vraie leçon à tirer de l’excursion épique, notant, “Il y a beaucoup de choses juste en attente d’être découvertes.”

Un groupe de jeunes naturalistes en voyage d’étude en 2006 a découvert un fossile d’une espèce de manchot géant jusque-là inconnue.

Remerciements : [Science Alert, IFL Science, Smithsonian Magazine]

Articles Similaires :

Un Crâne Dissimulé dans un Puits Pendant 90 ans Mène à la Découverte d’une Nouvelle Espèce Humaine

L’Histoire de Lyuba : le bébé Mammouth de 42 000 ans

Des Scientifiques Font Revivre une Plante Morte il y a 32 000 Ans Grâce au Pergélisol de Sibérie