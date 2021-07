JR Crée Un Trompe-l’œil Éblouissant Sur la Façade du Palais Farnèse de Rome

View this post on Instagram A post shared by JR (@jr)

Le street artist français JR poursuit sa série d’installations monumentales en trompe-l’œil avec une nouvelle œuvre à l’ambassade de France à Rome, intitulée Punto di Fuga, ou Point de Fuite. Siège de l’Ambassade de France, ce bâtiment de la Renaissance est revenu à ses racines grâce à JR, qui a créé un monde classique sur la façade du Palais Farnèse.

L’installation, qui s’étend sur plus de 600 mètres carrés, est en fait un moyen astucieux de déguiser un échafaudage. Le Palais Farnèse est actuellement en cours de restauration, et JR a été appelé à transformer l’échafaudage en une œuvre d’art. Son illusion éblouissante a réussi à améliorer un bâtiment, dont l'histoire remonte à 1517. Le Palais Farnèse, sur lequel ont travaillé certains des architectes les plus éminents de l’époque, dont Michel-Ange, abrite l’Ambassade de France depuis 1936.

Grâce à des images imprimées sur de l'aluminium, JR “expose” ce qui se cache derrière la façade massive du bâtiment. Au niveau de la rue, on peut voir l’imposant Hercules Farnèse. Cette ancienne copie romaine d’un original grec était la fierté de la collection d’art de la famille Farnèse. Aujourd’hui exposé dans le Musée Archéologique de Naples, c'est comme si JR l’avait replacé dans son foyer d'origine.

On peut également admirer le vestibule d’Antonio Sangallo et les fresques du XVIe siècle de Francesco Salviati aux étages supérieurs. Tout cela mène à de profondes crevasses qui donnent un incroyable sentiment de profondeur et d’espace. L’illusion de JR fonctionne parfaitement avec l’architecture, évoquant les gravures romaines des XVIIe et XVIIIe siècles qui auraient été utilisées comme souvenirs lors du Grand Tour.

Son utilisation du trompe-l'œil est également appropriée étant donné que le Palais Farnèse abrite les Amours des Dieux d’Annibale Carracci. Cette série de fresques, peintes de 1597 à 1608, comprend quelques-uns des plus célèbres exemples de trompe-l'œil de l’histoire. Il semble donc tout à fait approprié que JR utilise ce procédé à travers son propre travail.

Celle de JR n’est que la première des nombreuses installations qui seront présentées au Palais Farnèse au cours des quatre prochaines années. Alors que d’importants travaux sont effectués sur le toit et la façade de ce joyau de la Renaissance, divers artistes contemporains français s’en serviront comme d'une toile. Pour l’ambassade, c’est une façon de redynamiser le secteur artistique après une longue période durant laquelle l’offre culturelle a été presque entièrement interrompue.

Pour JR, le retour à Rome d’une manière si spectaculaire est un moment-clé. En tant que jeune photographe, il passait du temps dans la ville à photographier les graffitis souterrains et la scène street art de Rome tout en collant ses propres affiches. Deux décennies plus tard, il est de retour, pour travailler cette fois sur l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville.

JR a transformé le Palais Farnèse de Rome, siège de l’Ambassade de France, avec l'une de ses illusions spectaculaires.

L'œuvre est une référence à la Renaissance et à l'Histoire classique du bâtiment.

View this post on Instagram A post shared by What’s Art Roma (@whatsartroma)

View this post on Instagram A post shared by lega_photo_S.P.Q.R… (@lega_photo_s.p.q.r_)

L’installation fait partie d’un programme de décoration du Palais Farnèse durant sa rénovation.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Mancini (@ale.digitale)

View this post on Instagram A post shared by patrizia (@fausta36)

JR : Site Web | Facebook | Instagram

Remerciements : [NYTimes]

Articles Similaires :

La Plus Grande Exposition Solo de l’Artiste JR Célèbre son Street Art Engagé

JR Installe Une Incroyable Illusion d’Optique Devant la Tour Eiffel

JR : 15 Ans d’Art Sur Les Murs (Et Les Écrans) Du Monde