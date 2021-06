Cette Artiste a Couvert la Façade d’une Maison Bretonne d’une Dentelle Délicate

L'artiste de rue polonaise NeSpoon est connu pour ses créations murales à base de motifs délicats de dentelle ancienne. Elle a récemment apporté son style unique dans une petite ville de Bretagne française. Dans le cadre d' In Cité, le Festival écologique d’Arts Urbains, NeSpoon a transformé la façade d’un bâtiment en une magnifique œuvre d’art.

Comme à son habitude, l’artiste s’est tournée vers le passé pour créer le motif de son travail. Dans ce cas, elle s’est inspirée de la dentelle à l'aiguille française du XIXe siècle. Travaillant à main levée, NeSpoon a passé six jours sous les intempéries peindre le bâtiment. La pluie froide, cependant, n’a pas entamé sa créativité : elle a réussi à terminer son travail malgré les obstacles météorologiques.

Il s’agissait de la sixième édition du festival écologique, qui utilise des installations, des performances, des peintures murales et des sculptures pour redonner vie à la petite ville. Comme d’habitude, le travail de NeSpoon apporte classe et nostalgie au bâtiment, tout en ajoutant une touche de modernité à la ville. En combinant des techniques de street art avec des sujets classiques, elle réussit à combler le fossé entre l’ancien et le nouveau.

Le travail dynamique de NeSpoon démontre comment l’art public peut vraiment transformer l’environnement. Son travail deviendra certainement un nouveau point de repère à Callac, et apportera un sens artistique à la petite ville.

La street-artist polonaise NeSpoon a transformé une maison Bretonne en une œuvre d’art.

Cette œuvre est inspirée d'un motif de dentelle à l'aiguille du XIXe siècle.

NeSpoon a passé six jours à peindre le motif sur la façade de la maison, à la main.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de NeSpoon.