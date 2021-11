Une Puissante Sculpture Au Sommet De L’église De Berlin Met En Lumière La Crise Mondiale Des Réfugiés

À maintes reprises, nous avons vu des artistes utiliser leurs visions créatives pour sensibiliser à des problèmes sociaux importants. La crise mondiale actuelle des réfugiés est souvent un sujet abordé par les visionnaires et à son tour, l'artiste espagnol Pejac a fait entendre sa voix. Au sommet de l'église Sainte-Croix dans le quartier de Kreuzberg à Berlin se dresse une sculpture d'un jeune enfant dans un gilet de sauvetage. Alors qu'il s'accroche à la croix qui se trouve au sommet du dôme de l'église, il étend une main pour envoyer une fusée de détresse. Ce faisant, il envoie un message puissant sur l'aide face au danger.

L'œuvre de Pejac, intitulée Landless Stranded, est une installation artistique publique saisissante. L'installation demande aux spectateurs de faire face à leurs propres sentiments quant aux défis auxquels les réfugiés de tous âges sont confrontés. L'œuvre d'art a été installée avec la permission de l'église Sainte-Croix, qui était heureuse d'accueillir l'œuvre à la lumière du travail caritatif qu'elle mène avec les réfugiés et les personnes confrontées à l'itinérance. D'autres partenaires importants de ce travail incluent Sea-Watch (une organisation à but non lucratif allemande qui mène des missions humanitaires pour sauver les migrants bloqués en Méditerranée) et DOJO Cares (une agence créative avec des bureaux à l'intérieur de l'église).

Alors que la sculpture est certainement visible d'en bas, Pejac a installé des jumelles face à l'église, qui permettent aux spectateurs d'observer la pièce de plus près. Métaphoriquement, ces jumelles permettent aussi au public de combler la distance et de cesser de penser aux réfugiés en termes de “nous” et “eux”. Les Nations Unies estimant que 82,4 millions de personnes ont été déplacées d'ici la fin de 2020 en raison de violences, de persécutions et de violations des droits de l'homme, il est clair qu'il s'agit d'un problème qui affecte tout le monde. En pratique, lorsqu'ils utilisent les jumelles, les spectateurs peuvent également scanner un code QR qui les amène à une page Web qui discute de la nouvelle campagne caritative de l'église et un lien pour faire un don à Sea-Watch.

Cette pièce est encore une autre façon pour Pejac de communiquer avec le public et d'utiliser son art pour le plus grand bien. “La meilleure façon pour moi de me connecter au monde est à travers l'art”, explique Pejac. “Cette nouvelle installation parle de toutes les personnes qui, même à terre, se sentent à la dérive.”

Landless Stranded est visible à l'église Sainte-Croix sur Zossener Straße 65 à Berlin jusqu'au 5 novembre 2021.

L'installation artistique publique de Pejac Landless Stranded est un commentaire puissant sur la crise mondiale des réfugiés.

