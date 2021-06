Un Village Médiéval Italien Emerge Des Eaux d’Un Lac Pour la Première Fois en 70 Ans

Les villes sous-marines ont longtemps fasciné les masses, des contes de l’Atlantide mythique aux vestiges submergés de l’ancienne Alexandrie. Dans les conditions optimales, les mondes submergés peuvent réapparaître après des années sous la surface. Récemment, des lacs artificiels en Espagne et en Toscane, en Italie, se sont retirés (temporairement) pour exposer des structures antiques fascinantes. Récemment, un village médiéval italien connu sous le nom de Curon a émergé des eaux du lac de Resia après 70 ans sous les belles eaux de ce lac près de la frontière entre l’Italie, l’Autriche et la Suisse.

La ville de Curon se trouve dans la région du Tyrol du Sud qui faisait autrefois partie de l’Empire austro-hongrois. En 1919, à la fin de la Grande Guerre, l’Italie prend le contrôle de la région. Aujourd’hui, la plupart des habitants de la région parlent encore allemand. Malgré ses racines médiévales, le village de Curon suivait la voie d’un plan moderne pour unir deux petits lacs de chaque côté de la ville. Sous le gouvernement de Benito Mussolini débute la construction d’un barrage visant à inonder la ville et fusionner les plans d’eau. Les 1000 habitants de la ville ont dû être relogés pour faire place au nouveau lac de Resia. En 1950, le barrage était terminé et la ville inondée. Aujourd’hui, une ville voisine, Curon Venosta, porte le nom du village perdu.

Depuis 1950, seul le clocher du XIVe siècle est visible, sa flèche dépassant de la surface l’eau. Ce site célèbre attire les touristes dans la région pour des séances de photos pittoresques dans ses paysages naturels magnifiques. Cependant, comme toutes les infrastructures, il est temps d'effectuer des réparations. À cet effet, le lac de Resia a récemment été partiellement drainé pour permettre l’accès au barrage. En raison de la baisse des niveaux d’eau, les vestiges de Curon sont visibles pour la première fois depuis 2009. Les vestiges de pierre du village montrent que de nombreux bâtiments ont été détruits avant l’inondation.

Les vestiges ont fait la une de l’actualité internationale et se sont répandus sur les réseaux sociaux, suscitant une fascination renouvelée pour la région. Ces dernières années, le concept d’une ville perdue sous un lac a même inspiré des livres et une série d’épouvante italienne sur Netflix, intitulée Curon. De l’Atlantide à Curon, une chose est certaine : les villes sous-marines stimulent l’imagination et captivent le public partout dans le monde.

Dopo 71 anni dalla costruzione della diga che ha dato luce al lago di Resia, sono riaffiorati i resti dell’antico villaggio di Curon. Che strana sensazione camminare in mezzo alle macerie delle case… Curon così non si era mai vista❤️#curon #lagodiresia #reschensee pic.twitter.com/1XcfsPgEYc — Louise DM 🇮🇹 🌋 (@AvventuraL) May 18, 2021

