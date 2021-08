Le Premier Musée Sous-marin De Méditerranée Vient D’ouvrir À Chypre

Le sculpteur Jason deCaires Taylor est connu pour ses incroyables musées et expositions sous-marins. Son dernier projet, le Musée sous-marin de sculpture Ayia Napa (MUSAN), est le premier musée sous-marin de la Méditerranée. MUSAN est décrit comme une forêt sous-marine pleine de vie, qui raconte l'histoire de son environnement.

Situé à 200 mètres au large de la côte d’Aiya Napa, MUSAN a pour objectif de stimuler le tourisme de la région. La forêt est pleine d’arbres, d’enfants qui jouent et de personnages fantaisistes, que les plongeurs de la région et d'ailleurs peuvent explorer. Comme tous les travaux de deCaires Taylor, ce projet sert non seulement à offrir une expérience de plongée incroyable, mais aussi à créer un habitat pour la vie sous la mer.

Chacune des sculptures est faite de matériaux au pH neutre pour éviter un impact négatif sur l’environnement. Ces structures serviront de nouveau foyer pour une vie marine qui s'est épuisée au fil des décennies. Au fil du temps, les sculptures seront recouvertes de biomasse marine et abriteront des créatures marines. Cela signifie que la région deviendra plus dynamique et intéressante au fur et à mesure que la vie marine s’adapte à la nouvelle œuvre d’art.

“Je crois fermement que les 93 œuvres d’art de Jason seront un refuge pour de nombreuses créatures marines et contribueront au développement de la biodiversité dans la région”, explique Marina Argyrou, directrice du ministère de la Pêche et de la Recherche marine. “Le musée sous-marin sera une expérience visuelle et écologique vivante, avec des œuvres d’art interagissant avec la nature et évoluant au fil du temps, et je suis certaine qu’il rapprochera les gens du milieu marin et de la conservation et de la protection de notre écosystème marin.”

Vous voulez en savoir plus sur le sculpteur Jason deCaires Taylor? Vous pouvez tout apprendre sur son travail et son processus créatif collaboratif grâce au podcast My Modern Met Top Artist (en anglais). Retrouvez la conversation complète dans notre épisode : Sculptor Jason deCaires Taylor sur His Underwater Sculptures and Environmental Art.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Jason deCaires Taylor.