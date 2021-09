Le Monument De L’émancipation Et De La Liberté Dévoilé En Remplacement Officiel De La Statue Du Général Sudiste Robert E. Lee

Un projet de près de 10 ans en gestation s'est concrétisé cette semaine par un matin pluvieux à Richmond, en Virginie. Le 22 septembre, le monument tant attendu de l'émancipation et de la liberté a été dévoilé et consacré sur l'île de Brown à une foule de spectateurs trempés de pluie mais dévoués. Les discussions ont été commencées en 2013 par la Virginia Dr. Martin Luther King, Jr. Memorial Commission pour commémorer le 150e anniversaire de la proclamation d'émancipation et de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Une prévision de précipitations n'allait pas arrêter cette célébration tant attendue.

Le monument a été créé par l'artiste basé en Oregon Thomas Jay Warren, dont le design a été sélectionné parmi un pool de propositions en 2014. L'énorme statue représente deux figures de bronze de 3.5 mètres. La première est celle d'un homme libéré de ses chaînes, les yeux fermés dans une expression paisible. La seconde montre une femme émancipée tenant un bébé dans un bras et brandissant triomphalement au-dessus de sa tête un document portant la date du 1er janvier 1863, le jour où le président Abraham Lincoln a publié la Proclamation d'émancipation. Les yeux grands ouverts, elle regarde résolument en avant, comme si elle regardait avec détermination vers l'avenir.

Sur son piédestal, la statue de bronze présente également 10 hommes et femmes qui ont contribué à la lutte contre l'esclavage et à la lutte pour la vraie liberté après l'émancipation. Parmi ceux-ci figurent des personnalités inspirantes telles que Dred Scott, un esclave qui intenté un procès sans succès pour sa liberté; Nat Turner, le chef de la seule révolte d'esclaves réussie dans l'histoire de la Virginie ; Rosa Dixon Bowser, éducatrice, militante des droits des femmes et fondatrice de la première association d'enseignants afro-américains; et Lucy Simms, une enseignante qui a éduqué trois générations d'enfants afro-américains.

“Nos monuments commémoratifs publics sont des symboles de qui nous sommes et de ce que nous valorisons… [C]es statues, ce sont aussi des symboles”, a commenté le gouverneur de Virginie Ralph Northam lors de l'inauguration. “Ce sont les symboles d'une Virginie qui compte avec la laideur et l'inégalité… une Virginie qui dit la vérité de notre passé pour que nous puissions construire ensemble un avenir meilleur. Ces statues sont des symboles d'espoir et de liberté et de la volonté durable de se battre pour cette liberté.”

“Je pense que c'est tellement approprié que ce soit ici”, déclare la sénatrice Jennifer McClellan. “La Virginie a été le berceau de la démocratie occidentale, mais c'était aussi le berceau de l'esclavage et de toutes les horreurs qui l'ont accompagné. Richmond a été au cœur de ça.”

Bien que la statue d'émancipation en bronze devait à l'origine être révélée en 2019, ses débuts ultimes ont eu lieu deux semaines seulement après que la statue controversée de Robert E. Lee a été retirée de son perchoir sur l'historique Monument Avenue de Richmond. Après une année chargée de demandes de changement au milieu d'injustices raciales flagrantes et de la suppression de plusieurs monuments confédérés incendiaires, le sénateur McClellan a qualifié cela de moment de “justice poétique”. En tant que chef de la Commission commémorative du Dr Martin Luther King, Jr., le sénateur McClellan a été activement impliquée dans la conception du monument.

“Ce monument a toujours représenté une part importante de la guérison”, explique-t-elle. “Que cela se produise après COVID, après le meurtre de George Floyd, et le calcul de l'iniquité raciale, et après que les monuments ont commencé à tomber, c'est beaucoup plus curatif qu'il ne l'aurait été en 2019.”

