De Délicates Sculptures en Tissu Inspirées des Petites Merveilles de la Nature [Interview]

Passionnée par le tissu et guidée par son intuition, l'artiste Mariko Kusumoto crée des sculptures inspirées par les choses qui la fascinent. Les pièces, parfois portables, tournent souvent autour de l'océan, et les habitants marins, comme le corail, inspirent les formes. Elles se marient parfaitement avec la douceur et les qualités translucides du tissu; les pièces ont une qualité houleuse comme si elles étaient sous la mer.

Kusumoto travaille le tissu depuis huit ans. Pendant près de deux décennies avant cela, cependant, elle s'est concentrée sur le travail du métal. C'est après une pièce en métal particulièrement difficile qu'elle a décidé d'essayer de créer avec du tissu et a depuis « exploré les possibilités infinies et illimitées » du matériau. Les résultats aux couleurs pastel sont imprégnés d'un sens du jeu et de l'émerveillement, des qualités que Kusumoto cultive activement dans son art textile.

Nous avons eu le plaisir de parler avec Kusumoto de son parcours artistique et de ce sur quoi elle travaille actuellement. Faites défiler pour lire l'interview exclusive de My Modern Met.

Quel est votre parcours artistique ?

Quand j'étais au collège, j'ai décidé de devenir artiste, alors je suis allée dans un lycée qui proposait une formation aux beaux-arts. Là, j'ai appris l'art en général, comme la peinture, la sculpture, le design et l'histoire de l'art. J'ai vraiment passé un bon moment, puis je suis allé dans une école d'art après ça. J'étais donc déterminée à devenir artiste dès mon plus jeune âge.

Quand je suis entrée dans une école d'art au Japon, ma spécialité était la peinture à l'huile. Au début de ma première année, j'ai pu choisir entre une spécialisation en peinture à l'huile ou en gravure, j'ai donc décidé de passer à la gravure en me concentrant sur la gravure sur métal.

Le métal est un matériau que je connais depuis mon enfance. Ayant grandi dans un temple bouddhiste fondé il y a 400 ans, j'ai toujours été entourée par la beauté de la nature et des choses anciennes, comme la peinture palie sur les marches en bois et en pierre avec des creux créés par des siècles de gouttes de pluie s'égouttant du toit. J'étais également fasciné par les ornements élaborés en métal et en bois fabriqués par des artisans qualifiés qui se trouvaient dans tout le temple; polir les ornements des autels était l'une de mes corvées. J'ai donc toujours été intéressé par le métal.

En classe, j'ai appris les techniques de la photogravure, et je me suis retrouvée plus fascinée par le métal que par les images imprimées sur le papier. Après avoir suivi un petit cours de sculpture sur métal, j'ai commencé à faire des sculptures métalliques en trois dimensions en utilisant des techniques de photogravure. Après cela, j'ai travaillé le métal pendant environ 18 ans, puis j'ai commencé à travailler le tissu il y a environ huit ans.

Comment en êtes-vous venu à travailler le textile ?

La construction métallique est mon objectif principal depuis 1995; mais en 2013, après avoir terminé une pièce en métal très complexe et techniquement difficile, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de l'imagerie purement figurative et de faire quelque chose de plus abstrait et organique, et avec un matériau différent. Le résultat a été mon travail de tissu.

Le tissu est tout le contraire du métal. J'aime la douceur du tissu que j'utilise, ainsi que la nature atmosphérique de sa translucidité. Le plein potentiel de ce que je peux faire avec le tissu m'est encore inconnu. Je suis en voyage pour explorer les possibilités infinies et illimitées de ce matériau.

J'ai appris et exploré différents types d'art et de matériaux tout au long de ma vie, et maintenant j'ai l'impression qu'ils ne font plus qu'un.

Comment vos techniques de travail du métal ont-elles influencé votre travail actuel ?

Dans mon travail actuel sur tissu, j'utilise les techniques du métal de différentes manières. J'utilise le métal comme support structurel car le tissu est un matériau souple. Je fabrique mes propres moules en métal pour créer les formes du tissu. Je fais des supports pour les broches. Je combine également le métal et le tissu dans le cadre de la conception. Mon expérience avec le métal a été très utile et je suis si heureuse de savoir comment le travailler.

Il y a des moments dans votre processus que vous dites « à couper le souffle » et vous choisissez de les développer à ce stade. Pouvez-vous en parler un peu plus ?

Les bonnes idées me viennent souvent, mais penser à des idées dans sa tête et travailler avec des matériaux réels sont des expériences très différentes. Je fais beaucoup de découvertes en travaillant sur des pièces auxquelles je n'aurais jamais pu penser à l'avance.

Chaque fois que je travaille sur quelque chose, cela ouvre souvent de nouvelles portes qui conduisent une pièce dans une toute nouvelle direction, révélant plus de possibilités.

J'ai toujours l'impression que les possibilités sont infinies et que les idées ne cessent de se développer. J'ai déjà tellement d'idées et j'ai découvert tellement de choses que je ne pourrai probablement pas toutes les réaliser de mon vivant.

Comment avez-vous appris à suivre cet instinct ?

Je me permets beaucoup de liberté, et la flexibilité et la créativité dans mon esprit ne sont pas limitées par des catégories ou des règles, ce que je crois très important pour un artiste.

Quel genre de choses cela a-t-il révélé?

J'apprécie l'illustration, le graphisme, l'architecture, la peinture, la gravure, la mode… toute forme d'art peut m'influencer et m'inspirer. Même si je ne travaille pas dans ces catégories, je crois qu'il n'y a vraiment pas de frontières dans l'art, c'est tout un. Être exposé à une variété d’arts forme et sophistique votre sens esthétique et vos instincts.

Quelle est l'inspiration pour l'ensemble de votre travail actuel?

Je suis inspirée par et j'apprends directement de la nature. Par exemple, un jour, j'ai trouvé un très beau corail cerveau dans un marché aux puces. Parce que j'étais tellement fascinée par elle, j'ai appris comment elle était structurée et je l'ai recréée avec du tissu. La nature est le meilleur professeur.

Je m'intéresse aux créatures marines, aux plantes, au monde microscopique, aux diatomées, aux cellules, etc. Je suis toujours fascinée par les formes systématiquement formées et émue par les merveilles de la nature.

J'aime particulièrement les créatures marines, ce sont des œuvres d'art à elles seules et je suis toujours époustouflée par leur beauté. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'aime regarder des films documentaires sur l'océan profond. Je suis constamment émerveillée par des créatures que je n'ai jamais vues auparavant. Il y a tellement de créatures que nous n'avons pas encore découvertes. L'océan est plein de mystères.

(suite) J'apprécie également l'élément d'ambiguïté qui a tendance à être intégré dans une grande partie de mon travail. Mon intention avec les pièces de tissu n'est pas seulement d'imiter la nature ou le monde naturel, mais plutôt de communiquer l'expérience sensorielle perçue de la rencontre avec le sujet dans la nature.

En plus d'être inspirée par la nature, je suis également inspirée par le matériau lui-même. La rencontre de différents types de matériaux dans la vie quotidienne est importante pour moi. Parfois, je tombe sur un matériau que je trouve envoûtant, et cela m'attire et stimule mon imagination.

Le tissu est l'un des matériaux de tous les jours les plus familiers. Même si le mot « tissu » semble assez simple, la gamme des différents tissus est large, avec des caractéristiques uniques qui peuvent susciter une variété de sensations ou d'émotions. Certains tissus impliquent une sensation d'humidité fraîche, d'autres ont un duvet réconfortant; il y a des tissus qui invoquent le mystérieux ou l'éthéré; il y a des tissus qui inspirent la tranquillité; et certains tissus suggèrent la fragilité, la subtilité, etc.

Je développe des pièces en tissu qui reflètent mon fort intérêt pour la matière elle-même. Le tissu est intrinsèquement l'opposé du métal, matériau avec lequel j'ai travaillé auparavant exclusivement pendant de nombreuses années. Je m'efforce de faire ressortir les caractéristiques inhérentes et la beauté du tissu. En utilisant une technique propriétaire de thermofixation, je lui donne une nouvelle identité en la remodelant en formes tridimensionnelles. Parce que j'aime la translucidité du tissu, en travaillant avec des couches et en ajoutant ou en déplaçant des pièces, je peux créer des atmosphères ludiques, mystérieuses et éthérées.

Quelle est la prochaine étape pour vous ? Quelque chose à l'horizon dont vous pouvez nous parler?

Actuellement, je me prépare pour une exposition solo au Morikami Museum en Floride en mai 2022. J’exposerais des pièces de tissu sculpturales et portables. Travailler à plus grande échelle est un défi pour moi, mais cela peut aussi ouvrir une nouvelle porte. Je crois que cela me mènera dans une autre nouvelle direction.

My Modern Met a obtenu la permission de partagers les photos de Mariko Kusumoto.

