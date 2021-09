Ces Petites Cabanes Dans Les Arbres Sont Méticuleusement Faites À La Main À Partir De Bonsaïs De Toutes Tailles

L'animateur et artiste Dave Creek est malheureusement décédé après un accident de parachutisme en janvier 2021. Homme aux multiples talents, il était peut-être mieux connu comme le concepteur de personnages principal de la série animée Bob's Burgers. Mais au-delà de l'animation, il avait une deuxième passion créative : construire des cabanes miniatures dans les arbres de bonsaï. Pour célébrer son travail, nous voulons mettre en valeur son incroyable œuvre artisanale.

Les bonsaïs ont longtemps été des symboles d'harmonie et de contemplation. Originaires de Chine, les petits arbres tordus sont souvent conservés dans des pots afin que les gens célèbrent et étudient leur beauté. Les bonsaïs ont toujours eu un certain charme magique, une qualité qui est démontrée dans les cabanes dans les arbres de Creek. Chaque sculpture artisanale ressemble à son propre petit écosystème, où de minuscules créatures d'un autre monde pourraient s'installer.

Creek a créé de nombreuses cabanes dans les arbres tout au long de sa vie et a documenté le processus sur Instagram. Chacune a pris plusieurs mois et des milliers d'heures à compléter; l'artiste a parfois passé des années à perfectionner une seule œuvre en bois. Chaque pièce, comprenant des maisons miniatures faites à la main, des balcons, des échelles et des marches, complimente la forme naturelle du bonsaï.

Des petites tuiles aux petites fenêtres coupées à la main, chaque cabane dans les arbres contient une quantité incroyable de détails et met en valeur le talent artistique et la patience de Creek. Découvrez ses cabanes en bonsaï ci-dessous.

L'artiste Dave Creek est malheureusement décédé au début de 2021. Cependant, on se souviendra de lui pour ses incroyables cabanes en bonsaï.

L'artiste était également le concepteur de personnages principal pour la série animée Bob's Burgers.

Construire des cabanes dans les arbres miniatures était un passe-temps sur lequel il travaillait de chez lui.

Chaque pièce détaillée a pris des milliers d'heures à compléter.

Dave Creek : Instagram

Toutes les images via Dave Creek.

