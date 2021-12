Ce Magnifique Pavillon Durable Est Constitué D’énormes “arbres Énergétiques”

L’Expo 2020 de Dubaï nous a apporté de nombreux pavillons incroyables qui représentent l’avenir de l’architecture et du design. L’un des projets les plus ambitieux de l’événement est Terra, un pavillon de développement durable conçu par la firme d’architectes britannique Grimshaw. Le pavillon est le principal bâtiment permanent du quartier durable de l’Expo et a été construit pour la société de développement immobilier émiratie Emaar Properties.

Terra est défini par une canopée d'”arbres énergétiques” de 135 mètres de large recouverte de panneaux solaires et fabriquée à 97 % en acier recyclé. La conception de la structure a été inspirée par l’arbre du sang-dragon (alias le Dragonnier de Socotra). Le toit circulaire est transformé en une grande colonne centrale qui supporte le poids de la structure.

Grimshaw a conçu le pavillon de la durabilité de sorte à ce qu'il produise toute l’électricité et l’eau nécessaires à son fonctionnement. Conformément à la mission de durabilité, quatre gigawattheures d’électricité peuvent être produits chaque année à partir de la canopée et des plus petits arbres énergétiques qui entourent le bâtiment principal. Le pavillon examine également attentivement la façon dont le bâtiment traite l’eau. La conception de la canopée et des “arbres à eau” environnants aide à recueillir les eaux pluviales. Le paysage le fait à plus petite échelle et est conçu pour filtrer l’eau.

Un mur en gabion construit à partir de pierres locales des montagnes Hajar aide à fournir une masse thermique importante pour le bâtiment. Autour du bâtiment principal, le site est refroidi par une canopée massive fournissant de l’ombre, et est jonché de verdure locale.

Dans le pavillon, Thinc a conçu plus de 18000 mètres carrés d’espace d’exposition, qui deviendra le Musée de la science et de la durabilité après l’événement. Pour plus de pavillons et d’expositions à l’événement, consultez la liste complète des projets présentés à l’Expo 2020 de Dubaï.

Le pavillon de développement durable de Grimshaw à l'Expo 2020 de Dubaï génère sa propre énergie avec des arbres énergétiques.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Grimshaw Architects.