Une Tour D’observation Inspirée Par Un Brin D’ADN Donne Une Nouvelle Perspective À Ce Marais

Dans les marais du parc national danois de la mer des Wadden est érigée la captivante Marsk Tower. Conçue par le célèbre cabinet d’architecture Bjarke Ingels Group (BIG), le plateau d’observation s’inspire de la structure à double hélice de l’ADN. La tour de 25 mètres comprend des marches en spirale autour d’un noyau central et sert à la fois de belvédère fonctionnel et de point de repère sculptural pour le parc.

Les visiteurs de la tour profiteront d’une vue imprenable sur le paysage environnant, y compris la mer du Nord. La conception de la double hélice signifie qu’ils graviront 146 marches en montant et 131 marches en descendant. Chaque direction entoure l’ascenseur situé au cœur de la tour.

Outre sa conception architecturale époustouflante, la Marsk Tower vise à modifier les perspectives des visiteurs sur le paysage au fur et à mesure qu’ils s’y engagent. “Lorsque vous avez gravi les 146 marches et atterri sur la plate-forme d’observation, vous vous tenez à 36 mètres au-dessus du niveau de la mer,” a expliqué Marsk Camp. “Cela donne une perspective complètement unique sur le marais autrement plat et une vue fantastique sur le parc national de la mer des Wadden.”

Si vous avez apprécié cette élégante tour d’observation contemporaine, découvrez d’autres projets du groupe Bjarke Ingels, dont 10 bâtiments étonnants conçus par l’entreprise (article en anglais, traduction à venir).

Le cabinet Bjarke Ingels Group a conçu une structure en spirale à double hélice qui abrite une tour d’observation époustouflante.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Bjarke Ingels Group.