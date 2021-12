Ce Magnifique Bâtiment “Infini” Avec Des Ascenseurs En Verre Donne L’impression De Léviter Au-dessus De New York

Récemment inauguré, le SUMMIT One Vanderbilt offre aux New-Yorkais et aux touristes de multiples points de vue et des installations numériques immersives, le tout assorti de 23 000 mètres carrés de surfaces miroitantes. Air de Kenzo Digital est une installation permanente dans l’espace qui comprend des ascenseurs extérieurs qui transportent les visiteurs à la plus haute altitude de la tour, un salon conçu par Snøhetta, et plus encore.

Cette expérience qui semble induire le vertige est unique dans la ville. “L’histoire porte sur vous en tant que protagoniste, sur votre relation avec la nature, sur votre relation avec New York et, plus important encore, sur votre relation avec vous-même”, affirme Kenzo Digital. “C’est une expérience très contemplative et surréaliste. C’est une sorte d’expérience de la nature qui se traduit à New York.”

Avec le placement attentif des miroirs, l’horizon se transforme en une expérience surréaliste. Les bords de l’espace semblent moins définis, et les visiteurs sont amenés à se sentir comme s’ils flottaient au-dessus de New York. Ce faisant, les designers réinventent également l’acte d’observation. Les visiteurs ne regardent pas seulement vers l’extérieur, mais tout autour d’eux, vers l’espace qu’ils habitent. D’autres touristes font également partie de l’expérience, transformant le rôle du visiteur d’observateur à participant.

L’espace comprend également des sortes de boîtes en verre, permettant aux visiteurs de faire l’expérience de l’air à partir d’une altitude défiant la gravité. Les boîtes, qui semblent physiquement détachées de la façade du bâtiment, renforcent l’idée de lévitation. Si les points de vue ne suffisent pas, les visiteurs peuvent profiter de la plus haute élévation de One Vanderbilt et de la perspective la plus spectaculaire de New York avec Ascent, un ascenseur en verre qui les transporte sur le côté de l’édifice. Quand ils arriveront à leur destination, ils seront au plus haut point de vue du centre-ville.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de SUMMIT One Vanderbilt.