La Tour LUMA Par Frank Gehry : “L’effet Bilbao” Prendra-t-il À Arles ?

Arles est depuis longtemps un haut lieu culturel. C’est un paradis pour les peintres qui chassent la lumière du soleil provençal sur les champs de lavande, de tournesols et sur la Côte d’Azur, tandis que le festival estival de photographie de la ville, Les Rencontres d’Arles, attire plus de 100 000 visiteurs au cours d’une année typique.

Le campus créatif de la Fondation LUMA dans la ville historique d’Arles a ouvert ses portes au public le 26 juin 2021. Située au Parc des Ateliers, cette ancienne friche industrielle s’est transformée progressivement en un lieu dédié à la culture grâce à de nombreuses initiatives lancées par la région, les acteurs culturels locaux et LUMA Arles.

La pièce maîtresse architecturale de LUMA Arles, la tour géométrique et sinueuse de Frank Gehry, l'homme à l'origine de la révolution architecturale du musée Guggenheim à Bilbao, est le fruit d'un travail de longue haleine. La fondatrice de LUMA – Maja Hoffmann, milliardaire collectionneuse d’art, mécène et philanthrope suisse, a d’abord invité l'architecte américain à la concevoir en 2007. La tour est ornée de 11 000 panneaux en acier inoxydable et s’enorgueillit de la vision singulière de l’architecte américain pour créer des structures surnaturelles défiant la gravité. “Un phare” selon Maja Hoffmann, “un hommage à l’architecture romaine” d'après Gehry.

Embed from Getty ImagesEmbed from Getty ImagesGehry cite la Nuit étoilée de Van Gogh, les “amas rocheux vertigineux que l’on trouve dans la région ” et le “plan de l’amphithéâtre romain” comme sources d'inspirations pour la conception du bâtiment. L’architecte paysagiste Bas Smets s’est intéressé aux jardins et au parc public environnants. Dans une salle feutrée et sombre au milieu des espaces d’exposition, on peut découvrir les maquettes de Gehry, retraçant l’évolution du bâtiments.

L’espace de 15000 m² abrite des galeries d’exposition, des espaces de projets et les installations de recherche et d’archives de la fondation, ainsi que des salles d’ateliers et de séminaires.

Le campus d’Hoffman promet d’attirer un public nouveau et mondial, Luma Arles ayant vocation à être un espace de collaboration pour les “artistes et innovateurs de l’avenir”. “Il y a une métaphore motrice pour Luma au Parc des Ateliers : celle d’un organisme vivant”, a déclaré Hoffman. En tant que tel, l’équilibre entre la forme et la fonction détermine sa viabilité. Il s’agit de composer une partition polyphonique où tout est ordonné, mais où tout est possible.” L'artiste Carsten Höller, y a installé un toboggan géant reliant le deuxième étage au rez-de-chaussée.

Le programme d’ouverture comprend des œuvres de 45 artistes et designers et de nouvelles commandes spéciales pour Luma d’artistes internationaux, tels que Sophia AlMaria (Tender Point Ruin), Kapwani Kiwanga (Flowers for Africa), P. Staff (Conjunctions) et Jakob Kudsk Steensen (Liminal Lands).

Découvrez ci-dessous une interview en trois parties de Frank Ghery à propos du projet :

