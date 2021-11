Le Cabinet Kengo Kuma Ajoute Une Touche Contemporaine À La Cathédrale D’Angers

La cathédrale d’Angers aura bientôt une nouvelle entrée conçue par Kengo Kuma and Associates. La proposition d'ajout d’arcs protégera une partie de la façade historique tout en créant une nouvelle galerie en plein air entre la cathédrale et la nouvelle entrée.

“Nous voulions nous mettre à la place des bâtisseurs du Moyen Âge et créer un cadre réglementaire, générant ainsi les proportions qui conduisent à l’unité”, déclare le cabinet. Au centre de cette mission, insiste la firme, se trouvait la compréhension du travail de la pierre qui contribuerait à respecter l’histoire tout en créant quelque chose de contemporain.

La proposition de KKAA correspond à la couleur et à la lourdeur de la cathédrale d’Angers mais se lit comme une forme nouvelle plus minimale. Elle est composée de cinq arcs, un à chaque extrémité de l’addition et trois à l’avant qui semblent correspondre aux proportions de la cathédrale. Une vue de face du bâtiment montre la relation entre les proportions de la cathédrale et les proportions de l’ajout.

La galerie en plein air contribuera à protéger les reliques de pierre colorées découvertes dans le portail de la cathédrale au XIIe siècle. Il s’agit du deuxième auvent de protection conçu à cette fin, car le premier a été démoli en 1807. Bien que l’ajout de Kuma ne soit pas une reconstitution de la verrière d’origine, il se fond dans le contexte historique de la cathédrale.

“La construction contemporaine qu’il a imaginée répond parfaitement aux attentes de la compétition : elle s’inscrit harmonieusement dans un grand édifice patrimonial et plus largement dans son contexte urbain, tout en protégeant le portail de la cathédrale et ses anciennes polychromies,” dit le ministère français de la Culture.

Le projet devrait être terminé d’ici 2022.

Toutes les images via Kengo Kuma and Associates.