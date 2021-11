5 Bâtiments Historiques Qui Mettent En Valeur La Beauté De L’architecture Victorienne

L’architecture victorienne est définie un peu différemment des autres styles comme l’architecture Art Nouveau ou l’architecture baroque. Elle fait simplement référence à l’architecture de l’époque victorienne, c'est à dire sous le règne de la reine Victoria au Royaume-Uni. On la retrouve dans ces pays, mais aussi dans beaucoup d’autres endroits dans le monde, puisque son influence s'est étendue bien au-delà.

L’architecture victorienne partage également des caractéristiques avec l’esthétique géorgienne puisque ces styles sont relativement proche l'un de l'autre, la période victorienne ayant commencé juste après la période géorgienne.

En raison du fait que l’architecture victorienne décrit une période plutôt qu’un style spécifique, les caractéristiques varient considérablement selon le type de bâtiment. Dans les maisons victoriennes, les caractéristiques communes comprennent des toits raides, des pignons, des finitions en brique, des tours et des tourelles, ainsi que des porches enveloppants.

Dans cet article, nous détaillons quelques exemples d’architecture victorienne à travers de nombreuses échelles et à travers le monde.

Exemples d'Architecture Victorienne

Le Palais de Westminster

Construit par les architectes Charles Barry et Augustus Pugin, le palais de Westminster est un exemple important d'architecture victorienne mêlée au style gothique. C'est le lieux où siègent les Chambres du Parlement du Royaume-Uni et est un symbole architectural important et reconnaissable au Royaume-Uni et dans le monde. Le palais actuel a été construit après de multiples incendies qui ont détruit le palais et les résidences royales.

Le Royal Albert Music Hall

Le Royal Albert Music Hall est l’un des bâtiments les plus connus du Royaume-Uni. Ce bâtiment a toute sa place sur cette liste puisqu’il a été ouvert par la reine Victoria elle-même en 1871. Située à South Kensington, à Londres, la structure est un élément essentiel de l’architecture londonienne et l’un des plus importants exemples d’architecture au Royaume-Uni.

L’édifice porte le nom du défunt mari de la reine Victoria, Prince Albert. Il est conçu comme une ellipse et est principalement composé de brique rouge Fareham avec des détails en mosaïque tout autour du bâtiment.

Les “Painted Ladies”

Techniquement, les Painted Ladies (les “dames peintes“) de San Francisco, en Californie, ne sont pas toutes des exemples d’architecture victorienne. Le groupe de maisons comprend des bâtiments de style victorien et édouardien. Le style “victorien” est un terme général qui décrit les logements construits sous la reine Victoria pour répondre à la demande de logements pendant la révolution industrielle. Les caractéristiques de ce style peuvent varier légèrement car elles ont été adoptées dans différents domaines.

Comme vous pouvez vous y attendre après avoir appris certaines des caractéristiques de l’architecture victorienne, les couleurs vives n’étaient pas une caractéristique commune de ce style. Les maisons de San Francisco ont d’abord été appelées “Painted Ladies” dans le livre de 1978 Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians.

La Gare de Chhatrapati Shivaji

La Gare de Chhatrapati Shivaji est un excellent exemple d’architecture victorienne — ou du moins partiellement victorienne — à l’extérieur du Royaume-Uni et des États-Unis. Elle s’appelait à l’origine Victoria Terminus jusqu’à ce qu’elle soit renommée en l’honneur du roi guerrier Shivaji.

La gare est un mélange de styles multiples, y compris le haut gothique victorien et l’architecture indienne traditionnelle. Plus précisément, les éléments architecturaux indiens se trouvent dans les tourelles, les sculptures en bois, la ferronnerie, les arcs brisés et d’autres détails complexes à travers tout le projet.

La Serre des Palmiers de Kew Gardens

Cette serre classique porte le nom de Palm House parce qu’elle abrite principalement des plantes tropicales comme les palmiers. Construite par Richard Turner selon les plans de Decimus Burton, la Palm House de Kew Gardens a été construite comme un symbole de richesse de la Grande-Bretagne victorienne. L'imposante structure en fer forgé s'accompagne de panneaux de verre massif.

Le design de la serre ressemble à la coque retournée d’un navire. C’est parce que les concepteurs de la Palm House utilisé la logique derrière la construction navale pour ce type de bâtiment innovant.