Le Meilleur De 2021 : Les 10 Meilleurs Bâtiments Et Structures Qui Ont Ouvert Leurs Portes Cette Année

Après la perturbation de la pandémie de COVID-19 en 2020, les travaux de construction en cours ont été suspendus et les délais de construction prolongés. Maintenant que nous clôturons 2021, nous pouvons apprécier l'architecture qui a finalement atteint le jour de l'ouverture. Il est temps de réfléchir à certains des projets les plus inspirants et les plus judicieux de l'année.

Certains des projets de cette liste sont des représentations parfaites de nos espoirs pour l'avenir. Ils nous aident à réfléchir à la manière dont nous continuerons à vivre en ville et à vivre ensemble. Avec l'ouverture de Little Island, les New-Yorkais ont émergé de chez eux et ont réintégré l'espace public. Nos autres favoris comme Terra (le Sustainability Pavilion à Dubai Expo 2020) et le Ilulissat Icefjord Center imaginent comment nous allons construire de manière plus durable et répondre à la crise climatique.

Tous les projets de cette liste sont unis par une chose commune : chaque bâtiment ou structure est une œuvre architecturale audacieuse qui fait une déclaration concrète sur notre monde. Rejoignez-nous pour célébrer les bâtiments et les structures qui nous ont inspirés et sont pleins d'espoir en 2021.

Les Meilleures ouvertures d'architecture de 2021

Expérience Casa Batlló 10D avec un escalier conçu par Kengo Kuma

Le premier projet de notre liste n'est pas un nouveau bâtiment, mais un ajout à la célèbre Casa Batlló d'Antoni Gaudí. L’année 2021 nous a apporté l'expérience Casa Batlló 10D où les organisateurs ont célébré la réouverture du bâtiment historique. L'événement immersif comprenait des projections fantastiques, des installations de réalité augmentée et un ajout intéressant d'escalier par Kengo Kuma & Associates. L'œuvre comprend un rideau de chaîne en aluminium de Kriskador. À l'aide des chaînes, Kuma crée une cloison métallique éblouissante, transformant l'escalier en une rencontre adaptée à la plus grande célébration de la Casa Batlló.

En savoir plus sur notre couverture précédente de l'escalier.

Kengo Kuma & Associates : Site Web | Instagram | Facebook

Kriskadecor : Site Web | Instagram | Facebook | Pinterest | YouTube | LinkedIn

Jordi Anguera : Site Web | Instagram | Facebook | LinkedIn

Casa Batlló : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube

Le Dépôt Boijmans Van Beuningen par MVRDV

Le Dépôt Boijmans Van Beuningen par MVRDV est la première installation de stockage d'art accessible au public au monde avec 151 000 œuvres d'art du musée Boijmans Van Beuningen. Le dépôt se présente sous la forme d'un grand bol en argent et recouvert de panneaux en miroir, reliant davantage le bâtiment au site et le renforçant en tant qu'équipement public. À l'intérieur, les visiteurs peuvent apprécier la quantité d’œuvre tout en se déplaçant dans un grand atrium central sur un escalier croisé qui les relie d'étage en étage.

MVRDV : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | Behance | LinkedIn

Depot Boijmans Van Beunigen : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

Ossip van Duivenbode : Site Web | Instagram | Facebook



House of Hungarian Music par Sou Fujimoto

House of Hungarian Music par Sou Fujimoto est une « maison moderne et extravagante pour la musique » dans le parc de la ville de Budapest. Le projet fait partie du plan de réaménagement de Liget Budapest et célèbre la longue histoire de la contribution hongroise à la musique. Défini par son toit distinctif comportant près de 100 trous perforés, le bâtiment bénéficie d'un intérieur baigné de lumière naturelle.

Sou Fujimoto Architects : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

Liget Budapest : Site Web | Instagram | Facebook | YouTube | LinkedIn

Ilulissat Icefjord Centre par Dorte Mandrup

Située à seulement 240 kilomètres du cercle polaire arctique, la ville côtière d'Ilulissat est parfois décrite comme “un endroit pour observer le changement climatique en action”. Fidèle à la mission du studio de travailler avec des « lieux irremplaçables », le Ilulissat Icefjord Centre par Dorte Mandrup agit comme l'endroit idéal pour observer le site dynamique. Les visiteurs du centre verront les icebergs se détacher et partir à la dérive. La forme en boomerang du bâtiment a été utilisée pour créer une connexion visuelle avec l'eau, mais elle aide également à minimiser l'accumulation de neige. La forme est donc définie à la fois par le climat rigoureux de la région et par l'expérience du visiteur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Dorte Mandrup, n'oubliez pas de consulter notre interview avec l'architecte de renom sur le podcast My Modern Met Top Artist (en anglais). Nous discutons de la logique de conception et des histoires intéressantes derrière le Ilulissat Icefjord Centre.

Dorte Mandrup : Site Web | Facebook | Instagram | LinkedIn

Adam Mørk : Site Web | Instagram | Facebook | LinkedIn

Infinitus Plaza par Zaha Hadid Architects (ZHA)

Infinitus Plaza par Zaha Hadid Architects est un complexe futuriste pour Infinitus. Inspirés par la forme du symbole de l'infini, les architectes du cabinet ont créé deux bâtiments distincts mais connectés. Les deux bâtiments sont finis avec des panneaux d'aluminium perforés, pivotés pour laisser entrer la lumière. L'intérieur du projet explore des espaces de travail dynamiques conçus pour encourager les gens à travailler ensemble.

Zaha Hadid Architects : Site Web | Instagram | Twitter | Facebook | LinkedIn

Liang Xue : Site Web

Felix Amiss : Site Web

Little Island par Heatherwick Studio

Little Island par Heatherwick Studio et MNLA est un parc unique qui initie les citadins à une escapade dans la nature locale. Alors que les New-Yorkais émergeaient des directives de rester à domicile, l'ouverture de Little Island a servi de célébration de l'espace public. Le parc est surélevé sur des pilotis sculpturaux qui font office de jardinières géantes pour le projet. De cette façon, la structure intéressante requise pour gérer les conditions de la rivière contribue réellement à créer le paysage dynamique qu'elle soutient.

Découvrez d'autres images fantastiques du parc surélevé dans notre précédente couverture de Little Island.

Little Island : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

Heatherwick Studio : Site Web | Instagram | Facebook | LinkedIn

MNLA : Site Web | Twitter | Instagram | Vimeo | LinkedIn

Luxigon : Site Web | Instagram | Facebook | LinkedIn

Diller-von Furstenburg Family Foundation : Site Web

Timothy Schenck : Site Web | Instagram | Tumblr | Twitter | LinkedIn

Richard Silver : Site Web | Instagram | Facebook | Pinterest

Marsk Tower par Bjarke Ingels Group (BIG)

Marsk Tower par Bjarke Ingels Group, ou BIG, offre une vue incroyable sur le parc national de la mer des Wadden au Danemark. Utilisant la logique de la structure en double hélice de l'ADN, le bâtiment élève les visiteurs à travers une procession unique alors qu'ils tournent en spirale autour d'un noyau central. La forme intéressante et la couleur de la finition en acier Corten en font à la fois une tour fonctionnelle et un ajout sculptural au paysage plat.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette structure particulière dans notre couverture précédente de Marsk Tower.

BIG : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn

Marsk Camp : Site Web | Instagram| Facebook

Rasmus Hjortshøj : Site Web | Instagram| Facebook | Behance

Sunac Guangzhou Grand Theatre par Steven Chilton Architects

Si vous recherchez des couleurs vives dans notre récapitulatif de l'architecture 2021, le Sunac Guangzhou Grand Theatre par Steven Chilton Architects fait certainement l'affaire. Les architectes se sont inspirés de l'histoire de la route de la soie et de la culture contemporaine des tatouages dans la ville de Guangzhou. Ces considérations ont conduit les architectes à une forme dynamique avec des courbes douces représentant les plis de la soie. Le théâtre est enveloppé de panneaux rouge vif recouverts d'illustrations basées sur le travail de Zhang Hongfei.

Steven Chilton Architects : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | Vimeo | LinkedIn

Zhang Hongfei : Site Web

Terra – le Sustainability Pavilion Dubai Expo 2020 par Grimshaw Architects

Un point culminant évident de l'architecture 2021 a été l'Expo de Dubaï 2020. Après le report de l'événement en raison de la pandémie de COVID-19, des designers, des artistes et des architectes se sont réunis cette année pour créer des pavillons incroyables. L'une des conceptions les plus audacieuses de l'événement était Terra— le Sustainability Pavilion par Grimshaw. Situé dans le quartier de la durabilité de l'exposition, Terra est un bâtiment permanent prévu pour être utilisé longtemps après la disparition des autres structures temporaires. Au centre se trouve un immense « arbre à énergie » recouvert de panneaux solaires et composé à 97 % d'acier recyclé. Autour de l'arbre énergétique principal se trouvent des arbres plus petits, qui contribuent tous à la capacité du pavillon à générer toute l'électricité et l'eau nécessaires à son fonctionnement.

Apprenez en plus sur le pavillon de la durabilité de l'exposition dans notre précédente couverture de Terra.

Grimshaw Architects : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Dubai Expo 2020 : Site Web | Instagram | Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn

Wormhole Library par MAD Architects

Le Cloudscape of Haikou par MAD Architects porte bien son nom idyllique. Définie par une façade sinueuse avec de grandes ouvertures spectaculaires, la bibliothèque a été conçue pour apparaître comme « un trou de ver qui transcende le temps et l'espace ». Elle fait partie d'un plan plus large visant à apporter une nouvelle vie civique sur la côte de la baie de Haikou et fournit à la fois des espaces de bibliothèque et des installations publiques pour soutenir le parc. L'intérieur s'organise autour d'une salle de lecture sur deux niveaux au centre du projet. L'ensemble de la structure est surmonté d'une terrasse donnant sur la mer de Chine méridionale.

MAD Architects : Site Web | Instagram | Facebook | LinkedIn

CreatAR Images : Site Web | Instagram | Facebook