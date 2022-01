Des bungalows en bambou dans la destination éco-touristique de Turtle Bay en Thaïlande célèbrent le folklore local

Situé sur les eaux du réservoir Khao Tao de Hua Hin en Thaïlande, se trouve un hôtel composé de cinq bungalows en bambou, tous construits avec des matériaux locaux. Ces maisons d’hôtes dans la destination éco-touristique, bien connue sous le nom de Turtle Bay, sont un peu plus excitantes que votre chambre d’hôtel moyenne. Le design lui-même renvoie au folklore local.

Dans le folklore thaïlandais, les tortues sont un symbole de prospérité et de chance car elles ne reculent jamais ou ne se retournent jamais pour regarder en arrière. On trouve aussi souvent des tortues à Hua Hin. En fait, le nom du réservoir — Khao Tao — se traduit littéralement par “l’île de la Tortue”. L’architecte Sarawoot Janseng-Aram de Dersyn Studio a décidé d’honorer le lien du site avec les tortues dans la conception de la nouvelle station.

Le toit de la structure ressemble à la coquille protectrice de l’animal et est recouvert de bardeaux foncés. Jansaeng-Aram croit que la texture et le chevauchement du matériau refléteraient le mieux la nature de la carapace de la tortue. L’architecture a également été inspirée par la sagesse de la construction locale, des pratiques durables de la construction avec le bambou à la méthode de refroidissement des intérieurs de la cabine.

Une façon remarquable de combiner les méthodes de construction durables et les connaissances locales est l’utilisation du “poon-tum”, un matériau de construction local couramment utilisé pour construire d’anciens temples. La forme réelle des bâtiments, ainsi que les choix de matériaux spéciaux, ont également contribué à rendre le projet plus durable. Jansaeng-Aram a créé de grands espaces intérieurs avec de hauts plafonds et des fenêtres placées pour créer une ventilation naturelle pour rafraîchir les chambres. La nuit, Turtle Bay est éclairée par des panneaux solaires sur certains toits de bungalow.

Explorez la station à travers les photos ci-dessous. Pour plus d’informations sur ce site éco-touristique unique, consultez le site Web de Turtle Bay.

La destination éco-touristique de Turtle Bay en Thaïlande est composée de cinq bungalows flottants en bambou qui célèbrent le folklore local.

Le design de chaque bungalow est inspiré par la forme des tortues elles-mêmes.

