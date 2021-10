Cet Artiste Recrée Des Peintures Célèbres À Partir De Trombones Et D’autres Objets Du Quotidien

Les trombones encombrent généralement nos tiroirs, mais pour l’artiste Adam Hillman, ces petits objets du quotidien sont des matériaux parfaits pour créer des arrangements colorés et visuellement apaisants. Adam se décrit comme un “arrangeur d’objets”, mais son travail ne se limite pas au simple positionnement des objets. Il utilise des trombones, des pièces de monnaie, des cure-dents, des ingrédients comestibles et plus encore pour créer des œuvres d’art plates et visuellement frappantes. Et alors que beaucoup de ses œuvres sont des motifs non représentatifs, Hillman a récemment créé des compositions inspirées de peintures célèbres de l’histoire de l’art.

De la Nuit étoilée de Van Gogh à Guernica de Picasso, chaque œuvre emblématique est réinventée dans le style ludique de Hillman. Dans une œuvre, l’artiste novateur utilise des morceaux de céréales pour recréer l’un des autoportraits de Van Gogh. Et dans un autre, les trombones colorés sont disposés pour ressembler aux coups de peinture du Cri d’Edvard Munch. Bien que chaque composition colorée soit réalisée à partir d’objets trouvés, elles célèbrent toujours la qualité expressive des œuvres d’art originales. Chaque objet placé à la main agit comme un coup de pinceau expressif ou un point dans une peinture pointilliste.

Si vous aimez le travail de Hillman, vous pouvez acheter des tirages de ses compositions sur Society6 et vous tenir au courant de ses dernières créations sur Instagram.

L’artiste Adam Hillman utilise des trombones, des cure-dents, des céréales et des objets courants pour recréer de célèbres œuvres d’art.

