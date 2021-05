L’Histoire de Lyuba : le bébé Mammouth de 42 000 ans

Pendant des centaines de milliers d’années, des mammouths laineux ont parcouru la Terre. Semblables en taille à un éléphant africain, leur fourrure était bien adaptée à l’âge de glace. Alors que la plupart des mammouths laineux se sont éteints il y a environ 10 000 ans, les paléontologues découvrent encore des spécimens. Un mammouth laineux particulièrement bien conservé est Lyuba, une femelle qui a été découverte dans la toundra gelée de Sibérie.

En 2007, un éleveur de rennes Nenets nommé Yuri Khudi et ses fils on découvert Lyuba dans le pergélisol de la péninsule de Yamal. Le printemps avait fait fondre la glace juste assez pour la déposer sur la rive d’une rivière. La carcasse de 41800 ans était remarquablement bien conservée. Pour les Nénets, toucher une carcasse de mammouth porte malheur. Khudi a donc pris note de la découverte, mais n’a pas déplacé les restes. Au lieu de cela, il a informé le directeur d'un musée local, qui a pris des dispositions pour déplacer le mammouth.

Malheureusement, à leur arrivée sur le site, le mammouth avait disparu. Lyuba a ensuite été retracée dans une ville voisine, où elle était exposée devant un magasin. Le propriétaire du magasin avait acheté le mammouth au cousin de Khudi en échange de deux motoneiges et d’un an de nourriture. Pendant le déplacement, les chiens avaient malheureusement attaqué Lyuba, lui enlevant l’oreille droite et une partie de la queue. Une fois que la police a pu aider Khudi et le directeur du musée à récupérer le mammouth, il a été transféré au musée Shemanovsky à Salekhard. En remerciement pour la découverte, Khudi a pu nommer le mammouth. Il lui a donné le nom Lyuba, d’après sa femme.

Pendant de nombreuses années, Lyuba a été le mammouth laineux le mieux conservé jamais découvert. La pauvre Lyuba était âgé de 30 à 35 jours seulement lorsqu'elle est morte. L’argile trouvée dans sa carcasse a amené les chercheurs à croire qu’elle a pu s’en étouffer en buvant de l’eau ou en traversant la rivière avec son troupeau. Cette même boue a aidé à préserver son corps, le gardant dans un état quasi vierge. En fait, non seulement sa carcasse était intacte, mais ses yeux, sa peau et ses organes l'étaient également. Les scientifiques ont même identifié le lait de sa mère dans son ventre et les matières fécales dans ses intestins. Sans l’attaque du chien après sa découverte, Lyuba serait en parfait état.

Elle a dorénavant élu domicile au Musée Shemanovsky. À l’occasion, le musée la prête pour des expositions – elle a voyagé en Australie et au Royaume-Uni. Pesant seulement 49 kg et mesurant un peu moins d'un mètre de haut, Lyuba est de la taille d’un grand chien. Son tronc mince a été conçu pour l’aider à boire de l’eau de la neige et une couche de graisse sur sa tête l’aurait gardée au chaud du froid. Bien que sa vie ait connu une fin malheureuse, elle est maintenant en mesure d’aider les autres à en apprendre davantage sur ces créatures majestueuses.

