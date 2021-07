Les balanes sont un type de crustacé particulièrement collant qui aime s'attacher aux surfaces dures telles que les rochers et les navires. Cependant, parfois, les créatures marines adhèrent également aux carapaces des tortues de mer. Une seule balane ne fait pas de mal à une tortue et passe généralement inaperçue. Cependant, si trop de balanes s'attachent à la carapace de la tortue, cela peut causer de graves problèmes. Heureusement, un homme au Sri Lanka connu sous le nom de Chika Boy aide ses tortues de mer locales en enlevant leurs balanes.

Dans une vidéo récente partagée sur YouTube, Chika Boy révèle comment il aide une tortue en particulier qui est couverte d'innombrables balanes. Même s'il n'est pas évident que la tortue souffre, les petits crustacés peuvent parfois entraîner une infection, ils peuvent rendre l'alimentation difficile, et ils peuvent même causer une mauvaise vision pour la tortue. “La surcharge de balanes empêchera la tortue de se déplacer et de nager correctement”, explique Chika Boy. “Ensuite, la tortue deviendra plus lente que d'habitude en raison du poids accru sur la carapace de la tortue, elle aura du mal à chercher de la nourriture.” Il ajoute : “De plus, si les balanes sont attachées près des yeux de la tortue, sa vision sera affectée. Les balanes attachées près de la bouche de la tortue sont également nocives. La tortue ne pourra pas manger correctement à cause d'un excès de balanes.”

Chika Boy utilise un couteau à couperet pour retirer soigneusement chaque banale. Certaines sont plus faciles à supprimer que d'autres, mais finalement, il parvient à toutes les supprimer. Chika Boy ramène ensuite la tortue à la plage, où elle se précipite joyeusement vers l'océan. Dans une autre vidéo similaire, Chika Boy sauve une autre tortue de mer emmêlée dans un filet de pêche et enlève également toutes ses balanes. Grâce au gentil amoureux de la nature, ces créatures marines vulnérables ont quelqu'un pour veiller sur elles.

Découvrez comment Chika Boy retire les balanes d'une tortue de mer ci-dessous et découvrez plus de ses vidéos sur YouTube.

Cet homme au Sri Lanka aide ses tortues de mer locales en enlevant leurs balanes.

