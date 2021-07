Les Philippines Remportent Leur Première Médaille d’Or Olympique Après Presque 100 Ans

Regarder certains des plus grands athlètes du monde réaliser des exploits surhumains aux Jeux Olympiques est un passe-temps appréciable. Au-delà d'un événement sportif mondial, les Jeux olympiques d'été sont également une excellente occasion d'assister à l'écriture de l'histoire, et les événements des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ne font pas exception. Le 26 juillet, l'haltérophile Hidilyn Diaz est entrée dans l'histoire des Philippines, remportant pour son pays la première médaille d'or olympique en près de 100 ans.

La compétition entre Diaz et la chinoise Liao Qiuyun était assez serrée, les deux femmes soulevant 97 kg au premier tour et Diaz soulevant 127 kg contre 126 kg pour Liao dans l'épaulé-jeté. Mais Diaz a finalement remporté la victoire avec sa dernière levée, battant Liao d'un kilo seulement et remportant l'or dans la catégorie d'haltérophilie féminine de 55 kg. Dans le processus, elle a également réussi à établir un record olympique avec un poids total combiné de 224 kg soulevé entre deux tentatives réussies.

Ce n'est pas non plus la première fois que Diaz entre dans l'histoire, car elle est devenue la première médaillée olympique des Philippines lorsqu'elle a remporté l'argent aux Jeux olympiques de Rio 2016. Et son chemin vers l'or a été pavé de dévouement et de sacrifice. Initiée à l'haltérophilie lorsqu'elle était jeune fille, elle s'est entraînée avec des poids faits maison à partir de tuyaux en plastique et de béton jusqu'à ce que plusieurs organisations remarquent sa passion et lui fassent don d'haltères pour s'entraîner. En raison de son talent et de son zèle, elle a été choisie pour représenter les Philippines pour la première fois aux Jeux olympiques de Pékin 2008, alors qu'elle n'avait que 17 ans.

Maintenant, les Jeux de 2020 ont bouclé la boucle du parcours de l'olympienne, récompensant son travail acharné avec les fruits précieux de son travail. “J'ai fait beaucoup de sacrifices”, se souvient Diaz après sa victoire révolutionnaire. “Je n'ai pas pu être avec ma mère et mon père pendant combien de mois et d'années et puis, bien sûr, l'entraînement était atroce. Mais Dieu avait un plan.”

Faites défiler pour regarder un récapitulatif des levées médaillées d'or de Hidilyn Diaz et suivez la talentueuse athlète sur Instagram pour suivre son parcours.

L'haltérophile Hidilyn Diaz vient de remporter pour les Philippines leur toute première médaille d'or olympique !

Regardez ses levées gagnantes médaillées d'or dans la catégorie d'haltérophilie féminine de 55 kilogrammes.

