Pour de nombreuses personnes, proposer une définition de l'art contemporain peut être une tâche délicate. Bien que son titre soit simpliste et direct, sa signification moderne n'est pas aussi claire. Heureusement, comprendre ce qui se constitue en soi comme « contemporain » est tout à fait possible une fois que l'on retrace l'histoire du concept et explore ses thèmes sous-jacents.

Qu'est-ce que l'art contemporain ?

Dans son sens le plus élémentaire, le terme art contemporain fait référence à l'art, à savoir la peinture, la sculpture, la photographie, l'installation artistique, la performance et l'art vidéo, produit aujourd'hui. Bien qu'apparemment simples, les détails entourant cette définition sont souvent un peu flous, car les interprétations ‘d'aujourd'hui’ par différentes personnes peuvent varier considérablement et énormément. Par conséquent, le point de départ exact du genre est toujours débattu. Cependant, de nombreux historiens de l'art considèrent la fin des années 1960 ou le début des années 1970 (la fin de l'art moderne ou du modernisme) comme une estimation adéquate.

Histoire : Les grands mouvements et artistes d'art contemporain

Compte tenu de sa définition ‘d'art d'aujourd'hui’, vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'art contemporain a en réalité une histoire relativement longue. Pour retracer son évolution, jetons un coup d'œil sur les mouvements majeurs et les artistes importants qui composent son histoire.

Le Pop Art

Conçu comme une réaction aux mouvements d'art moderne précédents, l'art contemporain aurait commencé sur les talons du Pop Art. Dans la Grande-Bretagne et l'Amérique d'après-guerre, le Pop Art a été pionnier par des artistes comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Il se définit par un intérêt à dépeindre la culture de masse et à réinventer les produits commerciaux en tant qu'art accessible. Alors que le mouvement a duré à peu près des années 1950 au début des années 1970, il renaît sous le nom de Néo-Pop Art dans les années 1980 grâce à des artistes comme Jeff Koons.

Le Photoréalisme

Tout comme les artistes travaillant dans le style Pop Art cherchaient à reproduire artistiquement des objets, ceux impliqués dans le photoréalisme – un mouvement simultané – visaient à créer des dessins et des peintures hyperréalistes. Les photoréalistes travaillaient souvent à partir de photographies, ce qui leur permettait de reproduire avec précision des portraits, des paysages et d'autres iconographies. Chuck Close et Gerhard Richter ont souvent travaillé dans ce style.

L'Art conceptuel

À son tour, le Pop Art a également contribué à façonner l’art conceptuel, qui a rejeté l'idée de l'art en tant que marchandise. Dans l'art conceptuel, l'idée derrière une œuvre d'art prime. Les principaux artistes conceptuels incluent Damien Hirst, Ai Wei Wei et Jenny Holzer. Bien que ce mouvement expérimental soit enraciné dans l'art du début du XXIe siècle, il est apparu comme un mouvement formel dans les années 1960 et reste un mouvement artistique contemporain majeur aujourd'hui.

Le Minimalisme

Comme l’art conceptuel, le minimalisme s'est matérialisé dans les années 1960 et est toujours répandu aujourd'hui. Selon la Tate, les deux mouvements “ont remis en cause les structures existantes de fabrication, de diffusion et de visualisation de l'art”. Ce qui distingue le minimalisme, cependant, c'est que son esthétique simple et abstraite invite les spectateurs à répondre à ce qu'ils voient, et non à ce qu'ils pensent qu'une œuvre d'art donnée représente. Donald Judd, Sol LeWitt et Dan Flavin sont des artistes minimalistes clés.

Le ‘ Performance Art ’

Performance de l’anglais ‘performance art’ est un autre mouvement aux racines conceptualistes. Commençant dans les années 1960 et conservant sa popularité aujourd'hui, performance art est une approche de l'art inspirée du théâtre. Bien que cette forme d'art soit réalisée par des artistes, elle n'est pas uniquement destinée à un divertissement. Au lieu de cela, son objectif est de transmettre un message ou une idée. Les artistes de performance prédominants incluent Marina Abramović, Yoko Ono et Joseph Beuys.

L'Installation artistique

Comme les pièces de performance, l‘installation artistique est un moyen d'art immersif. Les installations sont des constructions tridimensionnelles qui transforment leur environnement et modifient la perception de l'espace par les spectateurs. Souvent, elles sont à grande échelle et spécifiques à un site, permettant aux artistes de transformer n'importe quel espace en un environnement personnalisé et interactif. Les artistes d'installation bien connus incluent Yayoi Kusama, Dale Chihuly et Bruce Munro.

Le Land Art (ou Earthworks)

Une tournure unique de l'installation artistique, le Land Art (ou earthworks) est un mouvement dans lequel les artistes transforment des paysages naturels en œuvres d'art spécifiques au site. Robert Smithson, Christo et Jeanne-Claude et Andy Goldsworthy sont célébrés pour leurs earthworks avant-gardistes.

L'art urbain (ou le Street Art)

En tant que l'un des mouvements artistiques contemporains les plus récents, le street art est un genre qui a pris de l'importance avec l'essor du graffiti dans les années 1980. Souvent enraciné dans l'activisme social, le street art comprend des peintures murales, des installations artistiques, des images au pochoir et des autocollants érigés dans des espaces publics. Les principaux artistes de rue comprennent des personnalités des années 1980, comme Jean-Michel Basquiat et Keith Haring, ainsi que des artistes en exercice comme Banksy et Shepard Fairey.

L'art contemporain et l'ère numérique

L'art contemporain est en constante évolution et de plus en plus d'artistes profitent des nouvelles technologies pour développer leur créativité. Cela inclut l'art généré par code, qui peut tout produire, des pièces abstraites aux portraits vectoriels futuristes. Alors que les progrès de l'intelligence artificielle se poursuivent, certains artistes utilisent la technologie pour créer des portraits hyperréalistes qui testent la frontière entre la réalité et l'imagination.

L'art crypto, qui tire parti de la technologie blockchain, prend de l'ampleur depuis 2020. Avec l'artiste numérique Beeple réalisant une vente historique de 69 millions de dollars chez Christie's avec son collage NFT, de plus en plus d'artistes et d'institutions des beaux-arts voient les possibilités de cette forme d'art . L'art crypto permet aux artistes numériques de monétiser un travail qui aurait pu être difficile à vendre auparavant. L'essor de l'art NFT permet aux artistes qui créent des pièces éphémères, qu'il s'agisse d'installations, de performances ou de peintures murales, d'être rémunérés et collectés d'une manière inédite.

Quel est l'avenir de l'art contemporain ?

Bien que certains des artistes que nous avons examinés ne soient plus en vie ou incapables de pratiquer, de nombreux grands noms susmentionnés, y compris, mais sans s'y limiter, Damien Hirst, Ai Wei Wei, Marina Abramović, Yayoi Kusama et Jeff Koons, continuent de créer des œuvres d'avant-garde de peinture, de sculpture, d'installation artistique et de performance.

En plus de ces figures célèbres, de nombreux artistes contemporains émergents étonnent le monde avec leur approche originale de l'art. En plus d'apporter leurs propres modifications aux formes conventionnelles telles que la peinture, la sculpture et l'installation, ils ont également popularisé des formes d'art inattendues, telles que la broderie, l'origami et les tatouages, prouvant les possibilités infinies du genre englobant.

Cet article a été modifié et mis à jour.

