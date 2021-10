L'art féministe est un mouvement artistique qui s'appuie sur le discours idéologique féministe. L'histoire de l'art date l'origine du mouvement aux années 1960, toutefois, l'art féministe et la femme artiste vont de pair. En effet, le monde de l'art ayant été majoritairement masculin à travers les siècles, la femme a dû se battre (et continue le combat) pour accéder à sa juste place. Féminité, liberté, résistance, rage, citoyenneté et activisme, les artistes féministes francophones s'expriment et font entendre leur voix avec leur œuvres innovantes et expressives, qui sont des témoins de notre société.

Cette courte liste ne veut en aucun cas se faire passer pour une liste complète des pionnières de l'art féministe dans le monde francophone. Elle présente seulement une introduction au mouvement à travers quelque artistes célébrées pour leur œuvre magistrale et leur impact sur le monde de l'art. Découvrez dans cet article signé My Modern Met France les œuvres intrépides de quelque artistes féministes francophones du XIXe siècle à 2021, de la France à la Côte d'Ivoire.

L'art Féministe Dans Le Monde Francophone : Les Femmes Qui Ont Défini Le Combat

Rosa Bonheur

Rosa Bonheur a eu une carrière très lucrative et célébrée tout en vivant sa vie de manière non conventionnelle ayant brisé plusieurs barrières imposées aux femmes dans le monde de l'art. Le génie de ses peintures animalières (une spécialité considérée comme masculine) était indéniable, elle était en effet vénérée comme l'une des plus grands peintres du XIXe siècle et fut également décorée de la Légion d'honneur en 1865. La pièce la plus connue de l'artiste française, l'immense Le Marché aux chevaux a prouvé qu'il n'y avait aucune limite aux sujets que les femmes choisissaient de représenter.

Bonheur n'a pas du tout souscrit aux normes de la féminité imposées aux femmes du XIXe siècle, son choix de spécialité en agaçait déjà plus d'un mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle savait que les vêtements féminins n'étaient pas faits pour le métier d'artiste peintre et elle a réussi à convaincre le gouvernement français. Par conséquent, elle a été autorisée par ce dernier à porter des pantalons, des bottes et une blouse dans son atelier car ils étaient des vêtements plus confortables et appropriés à son travail.

Suzanne Valadon

Suzanne Valadon a été initiée au monde de la peinture en étant tout d'abord de l'autre côté de la toile, en temps que modèle. Quand Valadon s'est lancée dans sa carrière de peintre, son sexe s'est ajouté à l'obstacle de sa condition sociale modeste pour percer dans le milieu de l'art. L'artiste française n'est cependant pas si facilement découragée et son héritage artistique témoigne de son impact sur l'art et de son rôle dans l'enracinement de l'art féministe au XXe siècle.

La Chambre bleue est un parfait exemple d'une représentation de la femme moderne qui diffère énormément des représentations classiques produites par des hommes de la forme féminine depuis la Renaissance. À travers son œuvre, Suzanne Valadon donne une place à la femme moderne, habillée, portant des vêtements amples et comfortables, une femme mûre aux mains épaisses. “Il faut avoir le courage de regarder le modèle en face si l’ont veut atteindre l’âme. Ne m’amenez jamais pour peindre une femme qui cherche l’aimable ou le joli, je la décevrais tout de suite” a exprimé la peintre.

Chantal Akerman

La cinéaste Belge Chantal Akerman représente un autre challenge des normes, mettant en lumière méticuleusement la vie que mène les femmes derrière les rideaux. L'artiste féministe francophone est notamment célèbre pour son film de 1976 Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, un long-métrage/documentaire de 200 minutes ayant pour protagoniste une femme au foyer veuve mère d'un jeune garçon de seize ans. Akerman n'a que 25 ans quand elle réalise son film révolutionnaire, faisant d'elle une pionnière du cinéma féministe et expérimental.

Le spectateur suit la vie quotidienne de Jeanne tandis qu'elle vaque à ses occupations ménagères répétitives et aliénantes, enfermée dans une vie sans plaisir et se prostituant pour subvenir à ses besoins financiers. Akerman représente dans son film la profonde solitude de son personnage titulaire et en même temps symbolise et politise la figure de la femme au foyer. La répétition minimaliste se construit tranquillement jusqu'à un point culminant traumatique. Avec Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman est considérée comme une des figures de proue du cinéma moderne et une influence importante pour toute une génération de cinéastes.

Lea Lublin

Interrogations sur la Femme par Lea Lublin, 1978

La fin des années 1960 était une époque de révolte en France, la révolution étudiante de mai 1968 est restée ancrée dans les esprits des décennies plus tard. Les années 1960-70 ont également été une période d'essor pour le mouvement féministe avec des groupes tels que le Mouvement de Libération des Femmes, Les Insoumuses ou encore Gouines Rouge qui ont pris la parole représentant le féminisme en tant que culture visuelle. Une artiste féministe qui a surfé sur cette vague était l'artiste franco-argentine Lea Lublin.

Son œuvre Interrogations sur la Femme de 1978 découle directement de son engagement dans les manifestations depuis mai 1968. Après sa performance artistique engagée Mon Fils, elle est allée au-delà des limites du musée en posant des questions provocantes aux passants et en enregistrant les interactions via des caméras en circuit fermé. Elle a ensuite imprimé certaines des questions sur un grand drap blanc en forme de banderole, qu'elle a ensuite agitée comme un drapeau, avant de la jeter du Pont Marie à Paris.

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, artiste franco-américaine, est synonyme d'engagement dans la cause féministe. Jeune fille de l'aristocratie, elle est élevée dans l'optique du “marché du mariage”, un futur qu'elle méprise. “J'ai compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir et ce pouvoir, je le voulais. Oui, je leur volerais le feu. Je n’accepterais pas les limites que ma mère tentait d’imposer à ma vie parce que j’étais une femme” exprime l'artiste. C'est cette fougue et cet engagement envers la non-conformité qui a fait de son travail une œuvre majeure de l'art féministe et l'a cimentée comme l'une des plus grands sculpteurs de son temps.

Elle et ses Nanas, célèbrent la femme moderne dans toute sa splendeur et toute son importance dans les rôles multiples qu'elle porte dans ce monde. Les Nanas sont des sculptures géantes qui s'inscrivent dans le mouvement artistique des Nouveaux réalistes, pleines de couleurs et respirant la joie. Les Nanas sont féminines, vraies, festives et généreuses et symbolisent aussi la suprématie de la femme. Elles portent le monde en elles comme représenté dans l'œuvre titanesque L'Impératrice, une maison en forme de femme inspirée par la carte de tarot du même nom.

Zineb Sedira

Les artistes féministes réagissent aux changements de la politique mondiale et aux événements qui façonnent nos vies. En 1989, un terme apparaît qui changea la manière dont on voit l'idéologie féministe (jusqu'alors principalement blanche et de classe moyenne) : “l'intersectionnalité” (de l'anglais intersectionality ) développé par Kimberlé Crenshaw. Ainsi une nouvelle vague d'artistes féministes pour lesquelles la représentation raciale et l'identité sont la source d'inspiration principale est née. Parmi elles se trouve Zineb Sedira.

Zineb Sedira se définit en temps que femme algérienne, française et britannique. Ce mélange de cultures se retrouve dans son expression artistique, notamment à travers son œuvre de 2002 Mother Tongue. Avec Mother Tongue, Zineb Sedira explore les problèmes de communication générationnels, de la réalisation de la perte de l'histoire et de son identité culture à travers une vidéo présentant trois générations de sa famille : sa mère (née et vécue en Algérie), l'artiste elle-même (née à Paris et ayant vécu à Londres) et sa fille (née et ayant vécu à Londres).

Laetitia Ky

“Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime, et le féminisme nécessaire”, Isabelle Alonso, militante féministe et romancière française. L'art féministe continue de nous fasciner et de nous surprendre en 2021, avec l'accessibilité aux réseaux sociaux, essayer de faire taire les voix de femmes devient de plus en plus difficile.

L'artiste et actrice ivoirienne féministe Laetitia Ky fait vibrer les réseaux avec son art capillaire innovateur et engagé. C'est à 5 ans que Laetitia Ky commence à tresser ses cheveux, et en 2016 elle décide de partager avec les internautes les sculptures qu'elle crée avec ses cheveux tressés. La technique de Ky devient virale et en 2018 elle devient également l'ivoirienne la plus suivie sur Instagram avec plus de 63 000 abonnés. Militante afro, l'artiste de 25 ans utilise son art pour mettre en avant des thèmes qui lui sont chers comme le féminisme et le racisme et pour enclencher un débat dans la sphère publique.

