Comment Mondrian A Changé Le Monde De L’art Avec Seulement Trois Couleurs

Véritable maître de l'art moderne, Piet Mondrian était un preneur de risques dont les choix audacieux et intrépides lui ont permis de devenir l'un des artistes les plus reconnus du XXe siècle. Ses peintures abstraites en rouge, jaune et bleu s'appuient sur les lignes et la géométrie qui a fait fureur et sont loin de la scène artistique néerlandaise conservatrice dans laquelle il a grandi. Alors, qu'est-ce qui a poussé Mondrian à briser la conformité et à bouleverser le monde de l'art ?

Qui était Piet Mondrian ?

Né en 1872, Mondrian a vécu d'incroyables avancées technologiques et l'aube de deux guerres mondiales. Curieux et intelligent, il n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort. Beaucoup de gens qui ne connaissent que ses œuvres abstraites ultérieures sont surpris de savoir que les origines de Mondrian se trouvent dans l'art classique et réaliste. Comme tout bon artiste hollandais de l'époque, il peignait souvent des paysages. Mais même à travers cela, il a apporté sa propre touche au format traditionnel.

Benno Tempel, directeur du Gemeentemuseum, souligne que Mondrian n'a pas suivi les règles d'une ligne d'horizon basse et d'un ciel dominant qui étaient la norme depuis le XVIIe siècle. Au lieu de cela, il a hardiment découpé la toile à sa guise, remplissant souvent toute l'image de terre et ne laissant qu'un petit éclat de ciel. C'est cette volonté de jouer avec les règles qui lui servira bien plus tard dans sa carrière.

Ceci, associé à son instinct d'aller là où se trouvait l'action, a contribué à faire de sa carrière un succès. Par exemple, Mondrian était parfaitement conscient que le centre du monde de l'art s'était déplacé vers Paris au début du XXe siècle. Des artistes audacieux comme Pablo Picasso et Georges Braque étaient déjà là-bas posant les bases du cubisme, et Mondrian voulait en faire partie. Leur influence apparaît dans son travail, qui s'oriente de plus en plus vers l'abstraction.

Le passage de Mondrian à l'art abstrait

Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, Mondrian était en visite aux Pays-Bas et a été contraint d'attendre la fin de la guerre dans son pays d'origine. Mais son retour n'a pas freiné son esprit d'innovation. Il a élu domicile dans une colonie d'artistes en Hollande du Nord, où il s'est lié avec les libres penseurs Bart van der Leck et Theo van Doesburg. Van der Leck n'utilisait que des couleurs primaires dans son travail, et cela a eu un impact immédiat sur Mondrian. Avec van Doesburg, il a lancé De Stijl (Le Style), une publication où il a pu décrire sa nouvelle philosophie de l'art, qu'il a appelée néoplasticisme.

Mondrian a décrit sa philosophie comme suit : “Cette nouvelle idée plastique ignorera les particularités de l'apparence… au contraire, elle devrait trouver son expression dans l'abstraction de la forme et de la couleur, c'est-à-dire dans la ligne droite et la couleur primaire.”

De là, Mondrian s'est immergé dans son travail, traçant des lignes et des combinaisons de couleurs avec le plus grand soin. Ce qui peut sembler aléatoire pour un œil non averti était en fait l'aboutissement d'années d'entraînement. Mondrian a utilisé les mêmes règles de composition que ses premiers paysages et natures mortes pour équilibrer ces œuvres abstraites révolutionnaires, ce qui fait partie de ce qui les rend si agréables sur le plan esthétique.

En effet, les paysages et la nature n'étaient jamais loin dans l'esprit de Mondrian. Bien au contraire, ils ont profondément influencé ses peintures abstraites. Sa lettre au critique d'art et peintre hollandais H.P. Bremmer en 1914 résume sa pensée : “Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur une surface plane, afin d'exprimer la beauté générale avec la plus grande conscience. La nature (ou, ce que je vois) m'inspire, me met, comme tout peintre , dans un état émotionnel pour qu'une envie de faire quelque chose vienne, mais je veux m'approcher le plus possible de la vérité et tout en abstraire, jusqu'à ce que j'atteigne le fondement (encore juste un fondement extérieur !) des choses…”

Au fur et à mesure que son parcours se poursuivait, les lignes noires de ses premières œuvres abstraites commencent à se dissiper et à se fondre dans les formes. Ses derniers tableaux Broadway Boogie-Woogie et Victory Boogie Woogie, ont été influencés par la musique jazz américaine et les néons de Manhattan. Dans les deux cas, les lignes noires disparaissent et les blocs de couleurs vives fusionnent pour créer les lignes traversantes de la composition.

Héritage artistique

Longtemps après sa mort en 1944, Mondrian a continué à influencer les artistes à travers différents médiums. Dans les années 1960, la collection de robes Mondrian d'Yves Saint Laurent a connu un énorme succès, faisant même la couverture de Vogue. Son influence durable sur la mode se poursuit sur les podiums du monde entier, où les blocs de couleurs trouvent souvent leurs racines dans son travail. Mais sa portée touche aussi l'architecture. Le conseil municipal de La Haye est décoré de blocs de couleurs primaires de style Mondrian, et les maisons du monde entier peignent des hommages fantaisistes à ses peintures. Il existe même des gâteaux Mondrian pour ravir vos yeux et vos papilles !

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Mondrian a changé le monde de l'art, consultez la biographie complète de Hans Janssen (en anglais). Et si vous voulez un peu de Mondrian dans votre vie, cette poupée kokeshi Piet Mondrian apportera à coup sûr un peu de fun à n'importe quelle maison.

