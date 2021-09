De Jeunes Afghans Protestent Sur Les Réseaux Sociaux Contre L’exclusion Scolaire Des Filles Par Les Talibans

The Taliban have prohibited girls from secondary school in Afghanistan. In solidarity, many boys have been refusing to go to school themselves. “We don’t go to school without our sisters”, reads this sign. pic.twitter.com/BY2RXBFJdk

Alors que les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, le groupe extrémiste a mis en place son nouveau ministère de l'Éducation. Cela signifie que les garçons des collèges et lycées peuvent désormais retourner à l'école, mais le groupe ne mentionne pas quand les filles du même âge pourraient être en mesure de retourner dans leurs classes. En réponse à cette tentative évidente de freiner l'éducation des filles, les jeunes protestent contre la décision sur les réseaux sociaux.

(traduction du tweet) Les talibans ont interdit aux filles de fréquenter l'école secondaire en Afghanistan. Par solidarité, de nombreux garçons refusent d'aller eux-mêmes à l'école. “On ne va pas à l'école sans nos sœurs”, peut-on lire sur cette pancarte.

Les photos montrent des enfants tenant des pancartes qui partagent ce qu'ils pensent du traitement injuste et inégal que les filles reçoivent sous le régime des talibans. L'une des phrases les plus populaires, devenue depuis un hashtag pour la cause, est : #WithoutMySisterIwillNotGoToSchool (“Pas d’école sans ma sœur.”)

De nombreux garçons de Kaboul font également preuve de solidarité en faisant l'école buissonnière. “Je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui pour montrer mon désaccord avec les talibans et pour protester contre le fait qu'ils interdisent aux filles d'aller à l'école”, a déclaré un étudiant nommé Rohullah. “Les femmes représentent la moitié de la société. Cela montre que les talibans n'ont pas changé. Je ne me présenterai pas à l'école tant que les écoles pour filles ne seront pas ouvertes aussi.”

Après avoir pris le pouvoir en août, les dirigeants talibans avaient promis de soutenir l'éducation des femmes, même si cela devrait se faire dans des contextes de ségrégation entre les sexes. De plus, ils ont assuré que les femmes seraient en mesure de travailler. Mais, il y a maintenant des rapports selon lesquels des femmes sont tenues de rester à la maison au lieu de se présenter au travail – seules celles qui occupent des postes qui ne peuvent pas être remplacés par des hommes peuvent encore travailler.

De nombreuses femmes et filles fuient le pays pour pouvoir continuer leur travail et leurs études. Certaines ont eu de la chance, comme c'est le cas de nombreux membres des Afghan Dreamers, une équipe de robotique entièrement féminine. Elles ont déménagé au Mexique et au Qatar.

